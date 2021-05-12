12 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили призыв представителя немецкой партии к тому, чтобы снять с России санкции.

Артур Савин, , 08:08 — REGNUM Заявление сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла о том, что санкции ЕС против России вредят немецкой экономике, их нужно немедленно снять, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 11 мая в социальной сети «ВКонтакте».

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"Нет! Не сменят. У Меркель ещё есть роль, для кривляния перед западными хозяевами, которым крайне необходимо, чтобы Россию держать в изоляции от европейских государств», — написал Алексей Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что санкции работают на благо Российской Федерации и их снятие может привести к тому, что экономика Россия моментально забудет про поддержку отечественного производителя и вновь начнёт завозить всё из-за рубежа.

«Ух, вражины! Санкции для нас уже давно стали привычной средой обитания, и без них мы раскиснем, разлимонимся и рассиропимся», — предположил Константин К.

Санкции против России torange.biz

Часть людей уверена, что санкции, может, и могут принести пользу российской экономике, но лишь в перспективе. Но в момент того, как санкции вводятся, страна начинает испытывать серьёзные издержки.

«От санкций хуже, но если их использовать, как пинок для своей экономики, и запускать импортозамещение. Тогда можно негатив со временем повернуть в позитив. Но, во-первых, если, а во-вторых, со временем. А в момент санкций однозначно хуже, для этого их и вводят», — пишет Ярослав С.

Ряд пользователей отметил, что партия в Германии, которая вынесла такое требование, не имеет серьёзного политического веса, а значит, может высказывать что угодно, ведь такие предложения не найдут широкой поддержки и серьёзных обсуждений.

«Влияли бы эти призывы хоть на что-то. «Альтернатива для Германии» — там партия на задворках, не имеющая никакого политического веса», — отметила Марта А.

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«Откуда у вас такая уверенность, что немцы не будут голосовать за эту партию? А насчёт довольствия, так это больше к зелёным и остальным марионеткам американским. К вашему сведению, я, имея гражданство Германии, как впрочем и России, никогда ещё не голосовал за зелёных, потому что считаю их популистами и не знаю никого из своего окружения, кто бы имел на этот счёт другое мнение», — поделился своим мнением Peter F.

Нашлись и те, которые указали на то, что в российской власти до сих пор сохраняется жирная прослойка личностей, с надеждой смотрящих на Запад и жалобно просящих поскорее снять санкции. Люди убеждены, что с такими людьми российская экономика никогда не покажет серьёзных результатов.

«Вот опять сидим и ждём у моря погоды. Какая разница, снимет Германия с России санкции или нет? Это же их история, а у нас своя и независимая. Пора уже жить самостоятельно, а не надеяться, что немцы вдруг очнутся», — указал Олег Е.

Напомним, 11 мая сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил РИА Новости, что санкции ЕС против России вредят немецкой экономике, их нужно немедленно снять.