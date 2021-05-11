Москва, , 23:48 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 11 мая выявлено более 300 носителей коронавирусной инфекции. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны.

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлено 303 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Двое из них в настоящее время находятся в состоянии средней тяжести, у остальных заболевание протекает бессимптомно.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 16 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 33 139 человек.