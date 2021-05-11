Кишинёв, , 23:35 — REGNUM Соболезнования выразила народу России и родным и близким погибших в Казани президент Молдавии Майя Санду. Заявление опубликовано 11 мая пресс-службой молдавского президента.

Санду «Выражаем свою поддержку всем, кто пострадал в этой ужасной трагедии, и приносим самые искренние соболезнования всему народу Российской Федерации».

Свои соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в школе №175 Казани также выразили лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон и председатель молдавского парламента Зинаида Гречаная.

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