Токио, , 23:29 — REGNUM Автор манги «Драконий жемчуг» Акира Торияма сообщил, что в новом полнометражном фильме Dragon Ball Super по его произведению зрители увидят впечатляющие визуальные эффекты. Об этом 11 мая сообщил портал Comicbook.

Мангака рассказал журналистам, что он участвовал в реализации проекта этой картины, как было и в случае полнометражки «Драконий жемчуг Супер: Броли». Торияма, в частности, затронул тему качества анимации, заверив поклонников в том, что их ждёт нечто «потрясающее».

"Мы будем прорисовывать некоторые неизведанные локации с точки зрения визуальной эстетики, чтобы подарить зрителям потрясающее приключение, поэтому я надеюсь, что все с нетерпением ждут нового фильма», — сказал Торияма.

Напомним, полнометражный аниме-фильм Dragon Ball Super был анонсирован 9 мая 2021 года, в так называемый «День Гоку» (главный герой произведений — мальчик Сон Гоку), который ежегодно отмечают поклонники манги и аниме. Ожидается, что премьера картины состоится в 2022 году.

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