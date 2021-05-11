Тель-Авив, Израиль, , 23:28 — REGNUM Израильский международный аэропорт имени Бен Гуриона возобновил свою работу, сообщает 11 мая The Times of Israel.

Международный аэропорт «'Бен-Гурион'». Тель-Авив Chris Hoare

Ранее аэропорт приостановил свою работу более чем на час из-за ракетных обстрелов с палестинской территории, а авиарейсы перенаправлялись на Кипр.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая район Тель-Авива и центральные районы Израиля подверглись ракетному обстрелу. Палестинское движение ХАМАС заявило, что организовало запуск не менее 130 таких ракет.

В то же время Израиль обстреливает сектор Газа и объекты ХАМАС.

Обе стороны сообщают о раненых и убитых.

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