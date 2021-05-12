Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Президент США Джо Байден поддержал компании Uber и Lyft, которые предложили бесплатно развозить граждан США до центров вакцинации. Об этом 11 мая сообщает Associated Press.

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Партнерство с сервисами такси является одной из последних инициатив Белого дома, направленных на ускорение темпов вакцинации населения. Таким образом, американцы смогут бесплатно заказывать такси до центров вакцинации и обратно до 4 июля.

Напомним, Байден пообещал привить 70% взрослого населения США ко Дню независимости 4 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 июля в США было распределено более 261 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Примерно 46% населения страны — около 153 млн человек — получил как минимум одну дозу вакцины, а еще 34.8% несения — около 116 млн — полностью вакцинированы.