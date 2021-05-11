* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 11 мая, 2021, 23:13 — ИА Регнум. Отряды движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над стратегически важным пунктом, расположенным южнее столицы Афганистана, сообщает 11 мая Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Талибы

По утверждению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они контролируют районный центр округа Ниркх в провинции Вардак, через который проходит центральное шоссе, соединяющее Кабул с южной афганской провинцией Кандагар.

Официальных подтверждений этой информации пока не было.

Как сообщало ИА REGNUM, боевые действия между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганскими правительственными силами существенно активизировались на фоне начавшегося вывода войск США и их сателлитов из Афганистана.