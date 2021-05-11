Магнитогорск, Челябинская область, , 23:05 — REGNUM Житель города Магнитогорска (Челябинская область) был задержан по подозрению в краже двух сковородок у своей соседки по коммунальной квартире, сообщили 11 мая в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошёл утром 9 мая. Наряд группы задержания Росгвардии получил сообщение о краже в одной из квартир в Магнитогорске по улице Советской.

«К прибывшим росгвардейцам обратилась хозяйка одной из комнат коммунальной квартиры, которая указала на своего соседа, жителя другой комнаты этой же квартиры, — говорится в сообщении. — По словам женщины, гражданин украл у неё две сковородки».

Личность соседа была установлена, ранее судимый 55-летний местный житель был в статусе подозреваемого в краже доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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