Филадельфия, США, 11 мая, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Сегодня, 11 мая, журналист Эдриан Воджнаровски в своем твиттере сообщил, что «Филадельфия» заключит двустороннее соглашение со свободным агентом Гэри Кларком. 26-летний форвард недавно покинул «Денвер Наггетс».

Знаменитое фото Джерри Уэста, которое легло в основу логотипа НБА. 1969 г

Большую часть регулярного чемпионата этого сезона НБА Кларк провел в составе «Орландо Мэджик», а 25 марта был обменян в «Денвер», за который сыграл в двух матчах.

В составе «Орландо» баскетболист провел 35 матчей, в среднем набирая 3,4 очка и 3,2 подбора за матч.