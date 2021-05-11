Брюссель, , 22:54 — REGNUM Вооруженным силам государств военного блока НАТО могут в скором времени предложить новый «сверхлегкий» ручной пулемет, разработанный бельгийской компанией FN Herstal, сообщает 11 мая интернет-портал bmpd.

Новый пулемет FN EVOLYS позиционируется как «заменитель» пулемета FN Minimi.

Ручной пулемёт FN EVOLYS с ленточным питанием под патроны 5,56×45 и 7,62×51 является оружием огневой поддержки пехотного отделения и взвода.

В зависимости от условий боевых действий пулемет может оснащаться стволами разной длины и мягкими коробами для лент разной емкости.

Масса снаряженного оружия в зависимости от ипсользуемого боеприпаса колеблется от 5,5 до 6,2 кг.

Эффективная дальность стрельбы пулемета FN EVOLYS составляет 800 и 1000 метров для патронов калибра 5,56 и 7,62 мм соответственно со скорострельностью в 750 выстрелов в минуту.

Пулемет оборудован переводчиком режима огня с автоматического на одиночный, а также планкой Пикаттини.

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