Киев, , 22:46 — REGNUM Народный депутат Верховной рады, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук вечером 11 мая выступил с заявлением, в котором дал оценку проведенным ранее сегодня у него обыскам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политик подчеркнул, что сотрудники генпрокуратуры, грубо нарушая конституцию и законы Украины выполняя противозаконный приказ власти, провела обыски у него дома и в офисе.

«Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили. Истинной целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене. Все, что происходит со мной, является политической расправой за мою принципиальную политическую позицию. Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины», — заверил Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня власть с санкции генеральной прокуратуры провела обыски, дома у Виктора Медведчука и у члена политсовета партии Тараса Козака, а также очередной обыск в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В партии назвали это местью и расправой над председателем политсовета и предположили, что противоправные действия власти стали ответом на широкомасштабное празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне, которое партия организовала по всей Украине 9 мая.