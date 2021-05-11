Приштина, , 22:45 — REGNUM Епархия Рашско-Призренская Сербской православной церкви глубоко озабочена из-за участившихся в последнее время нападений на религиозные объекты СПЦ на территории Косово и Метохии. Об этом говорится в сообщении, которое епархия распространила 11 мая.

В сообщении подчеркивается, что нападения на сербские православные храмы в южном крае не прекращаются, и что они имеют этническую и религиозную подоплеку, так как их мишенью является одна конкретная религиозная община, которая «очевидно кому-то мешает».

Епархия Рашско-Призренская напоминает, что 9 мая забросали камнями церковь Святой Пятницы в населенном пункте Витина, а 6 мая в православный праздник День святого Георгия в деревне Клокот неизвестные лица попытались убрать церковный флаг с колокольни. В деревне Партеш ранее в этом году была ограблена церковь Святой Троицы. В защищенной зоне храма Пресвятой Богородицы в Липляне 10 мая камнями разбито окно на церкви XIV века.

«Бесполезно жаловаться институтам приштинских властей, так как это насилие как раз является последствием агрессивной риторики высших руководителей косовских органов управления, которые вместо того чтобы решать проблемы населения, в том числе в сфере экономики и здравоохранения, ежедневно обзывают сербов самыми ужасными словами», — говорится в сообщении Епархии Рашско-Призренской.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич выступил за компромиссное решение по Косово и Метохии, которое подразумевало бы особый статус для Сербской православной церкви. Тем временем ряд косовских «историков» выступает с ложным тезисом, согласно которому сербское православное наследие в Косово и Метохии является отнюдь не сербским, а албанским.