Москва, , 22:33 — REGNUM Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» получит новые высокоточные ракеты, сообщает 11 мая РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.

Новые боеприпасы для РСЗО «Торнадо-С» будут оснащены, кроме прочего, комбинированной головкой самонаведения (ГСН) с тепловизионным и телевизионным каналами наведения.

Кроме того, новые реактивные снаряды для «Торнадо-С» получат дополнительную полуактивную лазерную систему наведения.

По утверждению источника агентства, в ближайшее время должен начаться этап стендовых испытаний ГСН нового боеприпаса.

Реактивный снаряд должен обеспечить поражение подвижных и малоразмерных целей в любое время суток и в любую погоду. При этом ранее разработчики реактивных боеприпасов заявляли о планах увеличить дальность поражения целей с 120 до 200 км.

Как сообщало ИА REGNUM, РСЗО «Торнадо-С», разработанная для замены РСЗО «Смерч», имеет 12 направляющих для 300-мм ракет и в первую очередь поступает в войсковые соединения Западного военного округа.

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