Манчестер, Великобритания, , 22:26 — REGNUM Сегодня, 11 мая, «Манчестер Юнайтед» принял на своем поле «Лестер Сити» в рамках матча-открытия 36-го тура чемпионата Английской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

В составе «Лестера» голами отличились защитники Люк Томас и Чаглар Сеюнджю. «Манчестер Юнайтед» смог ответить гостям голом Мэйсона Гринвуда.

Таким образом, «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в результате поражения своего ближайшего преследователя в турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» от «Лестера».

«Горожане» в седьмой раз в своей истории стали победителями АПЛ, сравнявшийся по этому показателю с «Челси».

На данный момент «Манчестер Сити» набрал 80 очков в 35 матчах чемпионата, оторвавшись от «МЮ» на 10 баллов.