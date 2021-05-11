Киев, 11 мая, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Народный депутат Верховной рады Украины Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олег Волошин обратился к депутатам комитета по иностранным делам Европарламента относительно проявления жестких репрессий против украинской оппозиции, в частности, депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

jeffowenphotos В Европарламенте

Текст соответствующего обращения вечером 11 мая приводят украинские СМИ.

В обращении Волошин констатирует, что возмутительная расправа украинского правительства над политической оппозицией зашла слишком далеко — Медведчука и Козака обвинили в якобы «государственной измене». По его словам, обществу сообщили об этом решении через «перенасыщенный клоунадой Facebook-пост генерального прокурора Ирины Венедиктовой, который сам по себе доказывает, что речь идет об обыкновенном политическом пиаре, который не имеет ничего общего с правоохранительной деятельностью».

«В этом самом тексте Венедиктова не только ложно обвинила Медведчука и Козака, спрашивая их о правовом статусе Крыма, несмотря на множественные публичные заявления обеих о том, что полуостров принадлежит Украине. Она обвинила их в «создании армии информационных клонов, распространяющих антиукраинские нарративы». Сложно найти соответствующие параграфы в криминальном кодексе Украины, что, опять же, подтверждает тот факт, что генпрокурор просто играет в политику, вместо того, чтобы повиноваться букве и духу закона», — отметил депутат.

Политик добавил, что, учитывая роль, которую Медведчук на протяжении нескольких лет играл в попытках найти дипломатическое решение тлеющему конфликту в Донбассе, не будет слишком большим преувеличением допустить, что «такие высокомерные шаги украинского правительства будут в дальнейшем мешать достижению долгожданного мира в этой части Европы».

«И, конечно, это еще сильнее отдаляет Украину от установленных международных стандартов демократии и прав человека», — резюмировал спикер по вопросам внешней политики от «Оппозиционной платформы — За жизнь».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня, 11 мая, украинский генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщения о подозрении в государственной измене и в «покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму» Медведчуку и Козаку. При этом она сообщила, что по результатам обысков местонахождение Медведчука не установлено, и поэтому СБУ принимает меры для установления его места пребывания и вручения ходатайства о содержании под стражей. По мнению спецслужбы, депутат Козак сейчас находится в России.