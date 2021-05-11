Рамалла , 11 мая, 2021, 22:24 — ИА Регнум. О запуске 130 ракет в сторону Израиля 11 мая заявило боевое крыло ХАМАС, сообщает Donia Al-Watan.

(сс) Hoheit Последователи ХАМАС

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Представители ХАМАС заявляют, что атаки на Тель-Авив и его окрестности являются ответом на ракетные обстрелы жилых районов сектора Газа.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, жилой многоэтажный дом был обрушен в результате ракетной атаки Армии обороны Израиля на Газу.