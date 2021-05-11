Манчестер, Великобритания, , 22:21 — REGNUM Сегодня, 11 мая, главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал комментарий по поводу победы своей команды в розыгрыше Английской премьер-лиги. «Горожане» гарантировали себе титула за три тура до конца первенства. «Манчестер Сити», имея в своем активе 80 очков в 35 встречах, опережает второе место на 10 баллов.

«Это был мой самый сложный титул. Мы навсегда запомним этот сезон благодаря тому, каким трудом нам досталась эта победа», — приводит слова специалиста журналист Джек Гоугхан в своем твиттере.