Тель-Авив, Израиль, , 22:13 — REGNUM Израильский международный аэропорт имени Бен-Гуриона, расположенный возле Тель-Авива, приостановил свою работу из-за палестинского ракетного обстрела, сообщает 11 мая The Times of Israel.

Самолеты авиарейсов, направлявшихся в Тель-Авив, перенаправляются в аэропорты Кипра.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая Тель-Авив и центральные районы Израиля подверглись ракетным обстрелам.

При этом представители палестинского движения ХАМАС заявили о запуске 130 ракет по территории Израиля.

В то же время израильские военные наносят воздушные и артиллерийские удары по предполагаемым местам расположения пусковых установок и по объектам ХАМАС.

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