Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение – все новости

01:59 17.05.2021 Сирены ПВО вновь сработали в израильском городе Беэр-Шева и его окрестностях, оповещая население о ракетной атаке со стороны сектора Газа. Читайте подробнее: Юг Израиля вновь подвергся ракетным обстрелам из сектора Газа

05:16 17.05.2021 Президент США Джозеф Байден пояснил, что США будут взаимодействовать с Израилем, Палестиной и своими партнёрами на Ближнем Востоке с целью урегулировать конфликт в регионе. Читайте также: Власти США продолжат диалог с участниками конфликта на Ближнем Востоке

08:03 17.05.2021 По данным армии Израиля, некоторые дома использовались для хранения оружия. Читайте также: Боевая авиация армии Израиля нанесла удары по домам командиров ХАМАС

08:13 17.05.2021 Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что основным источником страданий жителей Палестины является Израиль, сообщает Sindonews. Подробнее в материале:Глава МИД Индонезии: «Действия Израиля ранят наши сердца»

08:30 17.05.2021 Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что единство Организации исламского сотрудничества (ОИС) имеет решающее значение для оказания помощи Палестине, сообщает Sindonews. Подробности в материале: Индонезия призвала страны ОИС оказать помощь Палестине

08:43 17.05.2021 Премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин заявил, что в телефонном разговоре с президентом Индонезии Джоко Видодо была достигнута договоренность о том, что атаки Израиля должны быть немедленно прекращены, сообщает Sindonews. Об этом: Главы Малайзии и Индонезии обсудили по телефону ситуацию в Палестине

09:03 17.05.2021 Президент Индонезии Джоко Видодо провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить ситуацию в Палестине, сообщает CNN Indonesia. Об этом: Президент Индонезии обсудил с главой Турции ситуацию в Палестине

09:20 17.05.2021 Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан обсудил с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном конфликт Израиля и Палестины, сообщает издание Arab News. Подробности в материале: Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с госсекретарём США конфликт в Газе

09:37 17.05.2021 Израилю и Палестине следует прекратить конфликт, который уносит человеческие жизни. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в телефонном разговоре с главой МИД Египта Самехом Шукри, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров. Об этом: Блинкен призвал Израиль и Палестину прекратить насилие

09:45 17.05.2021 Президент Индонезии Джоко Видодо вместе с премьер-министром Малайзии и султаном Брунея выступил с заявлением относительно растущей эскалации насилия на территории Палестины, сообщает Sindonews. Читайте также: Индонезия, Малайзия и Бруней осудили атаки на Палестину

10:25 17.05.2021 За время обострения конфликта между Палестиной и Израилем с 10 мая из сектора Газа по израильской территории было выпущено 3150 ракет. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля. Читайте также: В Израиле сообщили, что из сектора Газа было выпущено 3150 ракет

10:35 17.05.2021 Израильская армия поразила в секторе Газа 35 военных объектов и 15 км подземных сооружений. Об этом говорится в заявлении военных в Twitter. Читайте подробнее: Израиль поразил 35 военных объектов и 15 км тоннелей в Газе

10:48 17.05.2021 Обострение конфликта между Израилем и движением ХАМАС началось из-за «внутренних палестинских политических маневров», заявил постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан. Подробности в материале: В Израиле назвали причину обострения конфликта с ХАМАС

11:03 17.05.2021 В деревне Хавара, в которой действует региональная бригада Самарии, произошел теракт с использованием заминированного автомобиля. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в соцсети Twitter. Подробности в материале: В Израиле взорвался заминированный автомобиль

11:28 17.05.2021 «В среднем за эту неделю были дни [когда было] около 1 тыс. сигналов воздушной тревоги, которые звучали по Израилю», — сообщила пресс-секретарь Армии обороны Израиля Анна Уколова в интервью радиостанции «Эхо Москвы», уточнив, что говорит о южной части страны и Тель-Авиве. Читайте подробнее: В Израиле воздушную тревогу объявляют тысячу раз в день

11:47 17.05.2021 В районе Наблуса на Западном берегу реки Иордан совершена попытка преднамеренного наезда на израильских военнослужащих, сообщила 17 мая Армия обороны Израиля. Читайте также: В Израиле пресекли попытку наезда палестинца на военных

12:06 17.05.2021 Ближневосточный «квартет» международных посредников — ЕС, ООН, США и Россия — должен на министерском уровне провести заседание с последующей организацией консультативной встречи «четвёрки» с ключевыми арабскими странами, представителями Палестины и Израиля для урегулирования ситуации в зоне палестино-израильской конфликта. Об этом российская сторона заявила в ходе экстренных консультаций, которые спецпредставители ближневосточного «квартета» провели накануне, 16 мая, в формате телеконференции. Читайте подробнее: Россия настаивает на заседании министров ближневосточного «квартета»

12:08 17.05.2021 Президент Соединенных Штатов Джо Байден пока не выказывает желания усилить давление на Израиль для немедленного прекращения боевых действий с движением ХАМАС. Об этом сообщает Associated Press. Подробности в материале: Администрация США не намерена усиливать давление на Израиль — AP

12:46 17.05.2021 Власти Палестины планируют обратиться в Международный уголовный суд (МУС) после ударов Израиля по объектам СМИ в секторе Газа. Об этом 17 мая заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль. «Мы будем поднимать этот вопрос в Международном уголовном суде. Да, мы будем поднимать этот вопрос и другие, потому что атаки Израиля на сектор Газа — преступление», — цитирует его РИА Новости.

12:49 17.05.2021 Фосфорные боеприпасы применила в ходе обстрелов территории сектора Газа 17 мая Армия обороны Израиля. Такое утверждение 17 мая сделал глава службы гражданской обороны северной части анклава Хасан аль-Джамаси в эфире телеканала Al Jazeera. Подробности в материале: В секторе Газа обвинили армию Израиля в применении фосфорных боеприпасов

13:06 17.05.2021 Ситуация, которая в настоящее время складывается в Палестине, является ужасающей. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с папой Римским Франциском, его слова приводит агентство Anadolu. «Турция предпринимает активные дипломатические усилия по ситуации в Палестине на всех международных платформах, в том числе в ООН, однако Совет Безопасности ООН не проявляет должного ответственного подхода к данному вопросу. В Палестине сложилась ужасающая обстановка», — сказал он.

13:17 17.05.2021 Конфликт между Израилем и Палестиной представляет опасность в случае бесконтрольного разрастания, заявил 17 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом: В Кремле отреагировали на обострение конфликта между Израилем и Палестиной

13:20 17.05.2021 Россия может сыграть существенную роль в разрешении конфликта между Израилем и Палестиной, так как она находится в тесном контакте с обеими сторонами. Об этом 17 мая заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в ходе онлайн-конференции. Читайте подробнее: РФ может помочь в разрешении конфликта Израиля и Палестины — посол Ирана

14:10 17.05.2021 ВВС Израиля. iaf.org.il

14:36 17.05.2021 Европейский союз чрезвычайно обеспокоен ударом военных Израиля по офисам СМИ в Газе, так как журналисты должны вести свою работу в свободной среде. Об этом 17 мая заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Об этом: В Брюсселе заявили об обеспокоенности ударом Израиля по офисам СМИ в Газе

14:47 17.05.2021 В израильском Ашдоде при попадании в жилой дом ракеты, запущенной из сектора Газа, пострадали несколько человек. Об этом 17 мая сообщил официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд. Подробности в материале: В Ашдоде выпущенная из сектора Газа ракета попала в дом

15:00 17.05.2021 Правительство Малайзии выразило разочарование Советом Безопасности ООН за то, что он не осудил действия Израиля и не призвал к прекращению насилия в Палестине, сообщает Antara. Об этом: Малайзия разочарована действиями СБ ООН в отношении Палестины

15:02 17.05.2021 Удар по группе боевиков ХАМАС, которая разворачивала подводную лодку на побережья Средиземного моря в секторе Газа, нанесли корабли ВМС Израиля и беспилотник израильских ВВС. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля. Читайте подробнее: Армия Израиля нанесла удар по подводной лодке ХАМАС

15:03 17.05.2021 Акция в поддержку Палестины, прошедшая на территории Парижа, которая закончилась тем, что полиция применила против демонстрантов водомёты, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 17 мая в социальной сети Facebook. Читайте также: «Кто там учил Белоруссию?» — в Париже полиция применила водомёты

15:06 17.05.2021 Армия обороны Израиля ликвидировала командира одного из подразделений организации «Исламский джихад» Хасама Абу Харбида. Об этом 17 мая сообщила пресс-служба армии. Об этом: В Израиле заявили о ликвидации командира подразделения «Исламского джихада»

15:20 17.05.2021 Противостояние между Палестиной и израильской армией отвлекает внимание США и Европейского союза от конфликта в Донбассе, пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели». Издание опасается, что дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке обернется негативом для Украины.

15:23 17.05.2021 Соединенные Штаты призывают движение ХАМАС и другие группировки в секторе Газа прекратить ракетные обстрелы Израиля, заявил 17 мая госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом: В США призывали ХАМАС прекратить ракетные обстрелы Израиля

15:35 17.05.2021 Количество палестинцев, которые погибли в результате ударов армии Израиля по сектору Газа и израильских действий на Западном берегу реки Иордан, увеличилось до 220. Об этом 17 мая сообщает министерство здравоохранения Палестинской национальной администрации. Подробности в материале: Число погибших от ударов ВС Израиля в секторе Газа увеличилось до 220

15:43 17.05.2021 Пожар начался на заводе в секторе Газа после воздушного налёта Израиля, его с трудом удаётся локализовать. Об этом сообщил 17 мая официальный представитель сил гражданской обороны в регионе Раид ад-Дахшан. Читайте подробнее: В секторе Газа возник крупный пожар после авиаударов Израиля

15:47 17.05.2021 В ситуации вокруг Израиля и Палестины Европейский союз ориентируется на дипломатические методы. Вопрос о введении санкций не рассматривается и не обсуждается. Об этом 17 мая заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано. Читайте подробнее: ЕС назвал главную цель в разрешении конфликта между Израилем и Палестиной

15:51 17.05.2021 Россия осуждает удары из сектора Газа по израильским жилым кварталам и атаки на палестинские гражданские объекты со стороны Израиля. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 17 мая на пресс-конференции в Москве. «Я считаю, что достаточно уже прозвучало призывов к тому, чтобы немедленно эта ситуация была прекращена и начались бы переговоры», — подчеркнул Лавров. Читайте также: Лавров осудил удары Израиля и Палестины по гражданским объектам

16:15 17.05.2021 Принадлежащую ХАМАС субмарину уничтожили у побережья Газы израильскими боевым кораблём и беспилотником. Как утверждают израильские военные, её планировали отправить для совершения теракта.

16:54 17.05.2021 Поддержку Израилю выражает федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в обострении арабо-израильского конфликта, сообщил 17 мая журналистам официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт. Читайте подробнее: Меркель высказалась по поводу обострения конфликта Израиля и Палестины

17:21 17.05.2021 Пропалестинская демонстрация в Ирландии. (сс) Sinn Féin

17:45 17.05.2021 Палестина не вернётся к двусторонним переговорам с Израилем, где США являются единственным посредником, об этом заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль в интервью телеканалу РБК. «Я хотел бы напомнить, что в последние дни администрации Обамы переговоры длились 9 месяцев, пытались достичь договорённости между Израилем и Палестиной. И в конце было официально заявлено, что переговоры провалились. Потому что Израиль продолжал политику расширения поселений. И поэтому мы вернемся к переговорам только в рамках нового международного подхода, где посредником выступит квартет по Ближневосточному урегулированию», — заявил посол.

18:39 17.05.2021 Вопрос обострения конфликта Израиля и Палестины обсудили 17 мая в ходе встречи в Париже французский и египетский министры иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и Самех Шукри, сообщили в пресс-службе МИД Франции. Об этом: Главы МИД Франции и Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

18:43 17.05.2021 Война между ХАМАС и израильской армией должна прекратиться. К такому выводу пришли в ходе встречи французский и египетский президенты Эммануэль Макрон и Абдель Фаттах ас-Сиси, сообщили 17 мая в пресс-службе главы Франции. Читайте подробнее: Макрон обсудил с главой Египта обострение арабо-израильского конфликта

19:05 17.05.2021 Никто бы и не сомневался, что Дональд Трамп вмешался и потребовал бы прекращения бомбардировок Израиля, если бы он все еще оставался в президентском кресле. Однако мировому сообществу гораздо труднее понять, почему нынешний глава Белого дома Джо Байден молчит перед лицом убийств мирных жителей на Ближнем Востоке. Об этом в своей авторской статье сообщил журналист шведской газеты Aftonbladet Вольфганг Ханссон. Читайте подробнее: Aftonbladet: Байден, почему ты молчишь?

19:06 17.05.2021 Быстро вспыхнувшее на прошлой неделе уличное насилие по-прежнему ощущается на улицах израильских городов. Об этом 17 мая сообщила корреспондент шведского телеканала SVT в Тель-Авиве Стина Блумгрен. Читайте подробнее: В городах Израиля ощущается напряженность гражданского противостояния — SVT

19:15 17.05.2021 Заседание Генассамблеи ООН на тему обострения арабо-израильского конфликта состоится 20 мая, написал 17 мая председатель 75-й сессии ГА ООН Волкан Бозкыр в Twitter. Об этом: Конфликт Израиля и Палестины обсудят на заседании ГА ООН

20:05 17.05.2021 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 мая провёл телефонный разговор с папой Римским Франциском. В ходе встречи обсуждались атаки Израиля на Палестину. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet. Подробности в материале: Эрдоган и Папа Римский обсудили атаки Израиля на Палестину

20:06 17.05.2021 Пресс-секретарь министерства иностранных дел Израиля Пол Хиршсон и глава миссии посольства Израиля в Анкаре Ирит Лилиан провели брифинг для журналистов в Турции. На этой встрече Лилиан заявила, что с начала израильских бомбардировок сектора Газа с Турцией не было установлено контактов. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7. Об этом: Пресс-секретарь МИД Израиля: с начала конфликта не было контактов с Турцией

20:51 17.05.2021 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. kremlin.ru

21:05 17.05.2021 В вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта США считают лучшей тактикой «тихую дипломатию», сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 17 мая во время брифинга. Читайте подробнее: Псаки объяснила, почему США не призывают Израиль и ХАМАС к прекращению огня

21:32 17.05.2021 Президент США Джозеф Байден пишет историю Газы «окровавленными руками», поставляя Израилю вооружение, заявил 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в Анкаре. Такими словами Эрдоган прокомментировал последние сообщения о поставках Вашингтоном Израилю высокоточного оружия на сотни миллионов долларов во время обострения палестино-израильского конфликта. Читайте также: Эрдоган заявил о «кровавых руках» Байдена, продающих оружие Израилю

23:08 17.05.2021 Здание одного из отделений организации Красного полумесяца в секторе Газа подверглось удару армии Израиля, в результате погибли люди, сообщает МИД Катара на своей странице в Twitter. «Государство Катар выражает свое решительное осуждение бомбардировки израильскими оккупационными силами здания катарского Красного полумесяца в осажденном секторе Газа, в результате которой погибли и были ранены люди», — указано в сообщении МИД Катара. Читайте также: МИД Катара обвинил Израиль в ударе по зданию Красного Полумесяца в Газе

00:47 18.05.2021 Израильская артиллерия поразила ракетные установки, которые в ночь на 18 мая осуществили неудачные пуски ракет с территории Ливана. Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает на своей странице в социальной сети Twitter. Читайте подробнее: Израиль ответным огнём поразил ракетные установки в Ливане

01:28 18.05.2021 Президент США Джо Байден поддержал право Израиля на самооборону и призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обеспечить защиту мирных граждан. Об этом говорится в заявлении, которое пресс-служба Белого дома распространила по итогам состоявшегося 17 мая телефонного разговора двух лидеров. Об этом: Байден призвал Нетаньяху защитить мирных граждан

02:34 18.05.2021 Армия обороны Израиля выпустила не менее 20 снарядов по ливанскому населенному пункту Кфар-Шуба на юге республики, передает телеканал Al-Jazeera. Об этом: Израиль обстрелял населенный пункт на юге Ливана — Al Jazeera

04:53 18.05.2021 Миротворцы временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) усилили патрулирование ливано-израильской границы после запуска ракет с ливанской территории по Израилю, заявил официальный представитель ВСООНЛ Андреа Тененти на странице в Twitter. Подробности в материале: Миротворцы ООН усилили патрулирование границы между Израилем и Ливаном

06:04 18.05.2021 Всем сторонам в палестино-израильском конфликте придётся пойти на компромиссы, чтобы прекратить кровопролитие в Иерусалиме и секторе Газа, заявил 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает агентство Anadolu. Об этом: Эрдоган предложил план урегулирования ситуации в Иерусалиме и Газе

06:17 18.05.2021 Пресс-секретарь министерства иностранных дел Турции Танжу Бильгич на пресс-конференции 17 мая заявил, что Анкара отвергает и осуждает заявления министра иностранных дел Австрии о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, «оторванные от реальности». Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah. Подробности в материале: МИД Турции осудило слова главы МИД Австрии об Эрдогане и поддержке Израиля

06:28 18.05.2021 Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Израиль объяснить причины и обстоятельства нанесения воздушных ударов по зданию в Газе, в котором располагались офисы агентств Associated Press и Al Jazeera. Об этом 17 мая сообщил телеканал France 24. Подробности в материале: Макрон попросил у Нетаньяху объяснить атаку на медиацентр в Газе

07:11 18.05.2021 После обстрела Израиля. (сс) Israel Police

07:19 18.05.2021 Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля, вероятно, в связи с ракетным обстрелом, сообщает пресс-служба израильской армии. Подробности в материале: На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

08:24 18.05.2021 Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Израиля Габи Ашкенази провели 17 мая телефонный разговор, в ходе которого обсудили палестино-израильский конфликт. Об этом сообщает The Times of Israel. Читайте также: Глава МИД Израиля обсудил с Блинкеном планы по противостоянию ХАМАС

08:43 18.05.2021 Операция в секторе Газа будет продолжаться столько, сколько потребуется, заявил начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави. Читайте также: В Израиле рассказали о сроках операции в Газе

08:53 18.05.2021 Биньямин Нетаньяху посетил полицейский участок в Акко. Источник: Government Press Office (Israel)

09:06 18.05.2021 Американские власти хотели бы улучшить материальное положение палестинцев, об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью датскому телеканалу TV 2. Первым делом нужно остановить насилие, восстановить спокойствие, а потом работать над улучшением материального положения людей, добавил глава Госдепа, но не уточнил, в чём именно может заключаться американская помощь. Читайте также: Блинкен заявил о желании США улучшить жизнь палестинцев

09:08 18.05.2021 Продолжение конфликта между Израилем и Палестиной может привести к дестабилизации обстановки в регионе и другим негативным последствиями, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов генерал Марк Милли. Об этом: В США рассказали о последствиях палестино-израильского конфликта

09:13 18.05.2021 В период с 19:00 17 мая по 07:00 18 мая из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 90 ракет. Об этом 18 мая сообщают израильские ВВС на своей странице в соцсети Twitter. Читайте подробнее: По территории Израиля из сектора Газа за ночь выпустили 90 ракет

10:13 18.05.2021 Сектор Газа

10:46 18.05.2021 Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который приблизился к границе Израиля в районе Эмек-ха-Мааянот на северо-востоке страны, были сбит израильским военными. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба Армии обороны страны. Читайте также: Военные Израиля сбили приблизившийся к границе беспилотник

11:27 18.05.2021 Рамат-Ган после попадания ракеты. (сс) IDF Spokesperson’s Unit

11:53 18.05.2021 В ночь на 18 мая президент США Джо Байден подчеркнул в официальном заявлении Белого дома, что поддерживает «прекращение огня» в Израиле. В свою очередь профессор политологии Гётеборгского университета (Швеция) Изабель Ширенбек считает, что слова президента могут пойти на пользу прекращению огня. Об этом она заявила 18 мая в эфире телеканале SVT. Читайте подробнее: Слова Байдена могут способствовать миру на территории Израиля — профессор

12:16 18.05.2021 Обсуждение ситуации вокруг обострения конфликта между Палестиной и Израилем проведет министр иностранных дел России Сергей Лавров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе встречи, которая пройдет на полях заседания Арктического совета в Рейкьявике. Об этом 18 мая сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РБК. Об этом: Лавров обсудит с Бликеном обострение палестино-израильского конфликта

12:34 18.05.2021 Военные Армии обороны Израиля смогли 18 мая предотвратить попытку теракта в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Об этом 18 мая сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу израильской армии. Читайте подробнее: Военные Израиля предотвратили теракт в Хевроне — The Jerusalem Post

12:41 18.05.2021 Израильские военные поразили пять домов командиров радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ночь на 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля. Военные уточнили, что эти дома «использовались в террористических целях», в некоторых находились командные штабы. Читайте подробнее: Израиль ударил по пяти домам командиров ХАМАС в Газе

12:45 18.05.2021 Пропалестинские протестующие маршируют к хорошо охраняемому посольству США в столице Индонезии, чтобы потребовать прекращения израильских авиаударов в секторе Газа на фоне боевых действий в рамках обострившегося израильско-арабского конфликта. Об этом сообщает Times of Israel 18 мая. Размахивая индонезийскими и палестинскими флагами и плакатами с надписью «Свободная Палестина», несколько сотен демонстрантов собираются на главной улице Джакарты, которая проходит рядом с посольством. Более тысячи полицейских развернуты вокруг комплекса, доступ к нему перекрыт бетонными дорожными разделителями. Подробности в материале: В Индонезии протестуют против Израиля возле посольства США

12:55 18.05.2021 Биньямин Нетаньяху посетил медицинский центр в Холоне. Источник: Government Press Office (Israel)

12:57 18.05.2021 Война в секторе Газе далека от своего завершения. Но уже точно можно назвать хотя бы одного победителя. Благодаря боевым действиям премьер-министру Биньямину Нетаньяху удалось остаться у власти в Израиле. Об этом в своей авторской статье написал журналист шведской газеты Aftonbladet Вольфганг Ханссон. Читайте также: Нетаньяху определенно является бенефициаром последних событий — Aftonbladet

13:49 18.05.2021 На крыше Федеральной канцелярии Австрии в знак солидарности поднят флаг Израиля. © twitter @sebastiankurz

13:51 18.05.2021 Военное и политическое руководство Израиля проведет сегодня, 18 мая, обсуждение вопроса о возобновлении работы контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом, ведущего в сектор Газа; пункт был закрыт с начала боевых действий 10 мая. Об этом сообщает Times of Israel. Читайте подробнее: Израиль может открыть КПП на границе с сектором Газа

14:25 18.05.2021 Министр иностранных дел КНР Ван И (cc) Kleinschmidt MSC

14:34 18.05.2021 Организация Объединенных Наций приветствует решение Израиля открыть контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, чтобы разрешить доставку помощи в Газу. При этом со стороны Израиля еще не принято решение об открытии данного КПП. Читайте также: В ООН похвалили Израиль за «открытие» КПП на границе с сектором Газа

14:40 18.05.2021 Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором он проклял австрийское правительство, вывесившее израильский флаг на здании администрации канцлера, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 18 мая в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: «Это же его друзья!» — Эрдоган проклял Австрию за флаг Израиля

14:52 18.05.2021 Правительство КНДР раскритиковало действия властей Израиля в отношении Палестины, приведшие к массовым жертвам. Об этом сообщает северокорейская еженедельная газета Rodong Sinmun. Читайте подробнее: В КНДР раскритиковали действия властей Израиля в отношении Палестины

15:05 18.05.2021 В результате обстрелов со стороны Израиля сумма ущерба, нанесенного сектору Газа, достигла $244 млн. Об этом 18 мая сообщили в правительстве анклава. Читайте также: В секторе Газа оценили нанесённый Израилем ущерб

15:09 18.05.2021 Палестина готова провести прямые переговоры с израильской стороной в Москве в любое время. Об этом палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль заявил 18 мая. «Конечно, мы согласны [на переговоры] хоть завтра, потому что мы уверены в российской стороне», — сказал Нофаль ТАСС. Читайте подробнее: Посол Палестины заявил о готовности к переговорам с Израилем в Москве

15:15 18.05.2021 Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас встретился с Патриархом Иерусалимским Феофилом III во время визита в Израиль и Иерусалимский патриархат 18 мая, сообщило греческое министерство иностранных дел. Как написал Дендиас в Twitter, на встрече он «подчеркнул важность защиты Священных паломничеств и сохранения их статуса». Вечером 18 мая он примет участие во внеочередной видеоконференции министров иностранных дел Европейского Союза, созванной Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем для обсуждения событий в регионе. Читайте подробнее: Глава МИД Греции обсудил Патриархом Иерусалимским защиту мест паломничества

15:15 18.05.2021 Разрушенное здание после бомбардировки израильскийми ВВС. (сс) Osps7

15:22 18.05.2021 Второй человек, получивший ранения в результате минометного обстрела израильских общин за пределами сектора Газа, скончался от полученных ран, подтверждает израильская Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» 18 мая. По данным медиков, оба убитых — иностранные граждане в возрасте 30 лет. Ранее сообщалось, что один из людей, пострадавших в результате последнего минометного обстрела из Газы, скончался от полученных ран. Подробности в материале: После ракетного обстрела в Израиле скончались двое иностранных рабочих

15:34 18.05.2021 В результате ракетных ударов Израиля на территории сектора Газа разрушено как минимум 132 здания, а также повреждения получили десятки школ и больниц. Об этом 18 мая говорится в обнародованном докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Об этом: В результате ударов ВС Израиля в секторе Газа разрушено 132 здания

15:38 18.05.2021 У Израиля нет недостатка в целях для нанесения ударов в управляемом ХАМАС секторе Газа, заявил израильский министр обороны Бени Ганц на фоне роста международных призывов к прекращению боевых действий. «Ни один человек, ни один район или квартал в Газе не застрахован от этого. У нас есть еще тысячи целей для атак, которые только накапливаются. У ЦАХАЛа есть много планов продолжать наносить удары по ХАМАСу, и боевые действия не прекратятся до тех пор, пока мы не установим полное и долгосрочное спокойствие», — говорит Ганц, посещая военно-морскую базу в южном портовом городе Ашдод. Читайте подробнее: «У нас есть ещё тысячи целей для атак» — министр обороны Израиля

15:47 18.05.2021 Бомбардировка сектора Газа израильскийми ВВС. (сс) Osps7

15:48 18.05.2021 Страны, нормализовавшие отношения с Израилем, должны испытывать позор в условиях вновь обострившегося арабо-израильского противостояния. Такое заявление сделал представитель палестинского движения ХАМАС в Алжире Мухаммед Осман Абу аль-Бараа, сообщило 18 мая информационное агентство Algeria Press Service(АPS).

15:51 18.05.2021 «Страны, которые нормализовали отношения с Израилем, должны испытывать позор в ситуации, когда сионистскими оккупантами совершаются преступления против палестинского гражданского населения», — отметил Мухаммед Осман Абу аль-Бараа. По его словам, речь идет о предательстве, увенчавшемся подписанием так называемых Авраамовых соглашений. «И это предательство — цена, уплаченная за то, чтобы оставаться у власти», — подчеркнул он, комментируя ситуацию вокруг резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает ТАСС.

16:22 18.05.2021 Принцип сосуществования двух государств — Израиля и Палестины — поддерживают США, заявил, выступая в Рейкьявике, 18 мая американский госсекретарь Энтони Блинкен. Подробности в материале: США выступают за признание Палестины Израилем — Блинкен

16:27 18.05.2021 Протест в Сан-Франциско в поддержку Палестины. (сс) Raphaël Vinot

16:41 18.05.2021 16 мая 2021 года член Госсовета КНР и министр иностранных дел страны Ван И,председательствуя на экстренном открытом заседании Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту, заявил, что прекращение огня и насилия являются высшим приоритетом. Сила не может принести мира и спокойствия. Насилие только посеет новые семена ненависти. Читайте также: «Монотеизм и израильский сионизм» — китайцы назначили виновных в конфликте Израиль и Палестина Иван Шилов © ИА REGNUM

16:47 18.05.2021 Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором он проклял австрийское правительство, вывесившее израильский флаг на здании администрации канцлера, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 18 мая в социальной сети Facebook. Читайте также: «Это же его друзья!» — Эрдоган проклял Австрию за флаг Израиля

17:04 18.05.2021 Бомбардировка сектора Газа израильскими ВВС. (сс) Osps7.

17:05 18.05.2021 Израиль, возможно, выигрывает войну против в ХАМАСА на поле боя, но он снова теряет поддержку в суде общественного мнения, потому что международное сочувствие склоняется в пользу палестинцев. Почему в этом виноват сам Израиль, обсуждает израильская газета Jerusalem Post в редакционной статье. Читайте также: Почему Израиль проигрывает Палестине в битве за сочувствие — Jerusalem Post

17:22 18.05.2021 Между тем израильское государственное радио Kan сообщает, что президент Израиля Реувен Ривлин прошел лечение по поводу «необычной боли» в спине. Лечение прошло в больнице Hadassah Mount Scopus Hospital в Иерусалиме. Отмечается, что президент будет находиться под наблюдением медиков. Сроки не уточняются.

17:35 18.05.2021 Израильским силовикам необходимо время на ликвидацию угрозы со стороны сектора Газа (Палестина), пишет 18 мая The Times of Israel. Подробности в материале: Нетаньяху дал прогноз по срокам военного противостояния с Газой

17:53 18.05.2021 На Западном берегу реки Иордан в районе города Рамаллах произошла перестрелка, сообщает 18 мая пресс-служба Армии обороны Израиля. Читайте также: Армия Израиля сообщила о перестрелке возле города Рамаллах

17:54 18.05.2021 ПРО «Железный купол» в Израиле. (сс) Пресс-секретариат Армии обороны Израиля

18:02 18.05.2021 Инициативу председателя Генассамблеи ООН Волкана Бозкыра провести заседание по ситуации на границе Израиля и Палестины положительно оценил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передаёт 18 мая Haberturk. Об этом: Глава МИД Турции отреагировал на планы по заседанию ГА ООН из-за Палестины

19:01 18.05.2021 Стена и блокпост между Израилем и Государством Палестина в Вифлееме. (сс) Leonrid

19:15 18.05.2021 О праве Израиля на самооборону и защиту гражданского населения заявил 18 мая в ходе телефонных переговоров с израильским министром обороны Бени Ганцем глава Пентагона Ллойд Остин, сообщили в пресс-службе американского ведомства. Об этом: Глава Пентагона выразил поддержку Израилю

19:27 18.05.2021 Призыв о прекращении огня к участникам конфликта Израилю и Палестине одобрен 26 странами из 27 на экстренном заседании Совета ЕС, сообщил 18 мая журналистам верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Читайте также: Боррель объявил о результатах экстренного заседания Совета ЕС по Палестине

19:41 18.05.2021 Заседание Совета Безопасности ООН. kremlin.ru

20:12 18.05.2021 Руководство США не считает, что резолюция СБ ООН по прекращению насилия в ходе арабо-израильского конфликта поможет «остановить страдания израильтян и палестинцев», поэтому не поддерживает её, сообщила 18 мая журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Читайте также: Псаки объяснила позицию США в СБ ООН по конфликту Израиля и Палестины

20:37 18.05.2021 Желание приобрести систему ПВО, подобную той, которая стоит на вооружении в Израиле («Железный купол»), высказывают в Киеве, сообщает 18 мая Укринформ. Читайте также: Киев заинтересовался системой ПВО «Железный купол»

20:39 18.05.2021 Разрушенное здание после бомбардировки израильскийми ВВС. (сс) Osps7.

21:20 18.05.2021 Палестинские радикалы из сектора Газа за 12 часов с 07:00 мск 18 мая выпустили по городам Израиля 270 ракет, еще 45 снарядов разорвались на территории самого палестинского анклава, не перелетев границу, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля 18 мая.

21:21 18.05.2021 Неспособность Совета Безопасности (СБ) ООН сформировать единое заявление по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта после ряда встреч является постыдным актом этого органа всемирной организации. Об этом 18 мая заявил представитель Палестины при ООН Рияд Мансур.

21:22 18.05.2021 «Все страны высказались, а институт, который несет ответственность за сохранение международного мира и безопасности, провел три экстренных заседания, и ему не было позволено выразить позицию с призывом к перемирию и прекращению агрессии в отношении палестинцев, потому что одна страна этого не позволила», — сказал Рияд Мансур в ходе брифинга в штаб-квартире ООН.

21:22 18.05.2021 О недопустимости дальнейшей деградации гуманитарной ситуации в секторе Газа (Палестина) заявил заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов в телефонном разговоре с членом Политбюро Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) Махером Тахером, сообщили 18 мая в пресс-службе МИД РФ. Читайте также: МИД РФ обсудил ситуацию в Газе с Фронтом освобождения Палестины

21:25 18.05.2021 Число палестинцев, погибших в стычках с израильскими сотрудниками правопорядка на Западном берегу реки Иордан, возросло до четырех. Об этом сообщило 18 мая агентство WAFA со ссылкой на палестинский минздрав.

21:27 18.05.2021 Палестинская полиция. (сс) MotherForker

22:10 18.05.2021 Палестинцы в Нидерландах призвали исключить Израиль из числа участников «Евровидения». В демонстрации в поддержку Палестины перед концертным залом «Ахой» в Роттердаме, являющимся местом проведения конкурса «Евровидение», приняли участие около 100 человек.

22:11 18.05.2021 «Мы считаем, что нельзя давать такую большую площадку для выступлений оккупанту, — заявил в беседе с ТАСС один из организаторов акции, проживающий в Роттердаме палестинец по имени Ибрагим. — А тем более в такой стране, как Нидерланды, которая заботится о соблюдении прав человека и является участником многих международных соглашений». В особенности, обратил внимание он, с учетом того, что израильская исполнительница Алене Эден исполняет песню «Освободи меня» (Set me free), «в то время как палестинцы живут под оккупацией». По мнению активиста, «Израиль должен быть исключен из участников «Евровидения». Однако он признал, что это вряд ли произойдет, и призвал зрителей хотя бы не аплодировать представительнице Израиля.

22:25 18.05.2021 Протест в поддержку Палестины в Париже. (сс) Nadim Kobeissi

22:26 18.05.2021 Трое убитых и 26 раненых — о таких результатах перестрелки палестинцев с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан сообщили 18 мая медицинские структуры Палестинской национальной администрации.

22:55 18.05.2021 Протест в Тунисе в поддержку Палестины. (сс) Bra

23:33 18.05.2021 В ходе очередного обострения из сектора Газа по территории Израиля было запущено порядка 3,7 тыс. ракет, сообщает 18 мая пресс-служба Армии обороны Израиля. Уточняется, что из 3,7 тыс. палестинских ракет 540 не смогли покинуть пределов палестинского анклава. Читайте также: Израиль заявил о 3,7 тыс. палестинских ракет, запущенных из сектора Газа

01:12 19.05.2021 Министр по делам религии Турции Али Эрбаш на встрече с послом Палестины в Анкаре Фаидом Мустафой 18 мая выступил с резкими заявлениями против нападений Израиля на Палестину. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7. Об этом: Министр по делам религии Турции осудил нападения Израиля на Палестину

01:44 19.05.2021 Палестинское движение ХАМАС не договорилось о перемирии с Израилем с 20 мая, заявил член политбюро организации Иззат ар-Решек на своей странице в Twitter. Об этом: ХАМАС опроверг данные о перемирии с Израилем

02:55 19.05.2021 Госдепартамент США решительно осуждает «антисемитские высказывания» президента Турции Тайипа Эрдогана и призывает его воздержаться от «подстрекательских высказываний». Об этом говорится в распространённом 18 мая заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса. Подробности в материале: Госдеп США осудил «антисемитские высказывания» Эрдогана

03:11 19.05.2021 Соединённые Штаты продолжают отрицать необходимость принятия резолюции Совбеза ООН по деэскалации палестино-израильского конфликта, несмотря на усилия Франции, сообщил 18 мая телеканал France 24. Читайте подробнее: США продолжили блокировать в Совбезе ООН решение по Израилю и Палестине

04:37 19.05.2021 В столкновениях с израильскими силовиками на линиях соприкосновения Западного берега реки Иордан с Израилем и в Восточном Иерусалиме 18 мая ранения получили более 1,4 тыс. палестинцев. Об этом Палестинское общество Красного Полумесяца в ночь на 19 мая сообщает на своей странице в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: Палестинцы заявили о более 1,4 тыс. раненых на Западном берегу

04:46 19.05.2021 Военная операция Израиля против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа может завершиться в ближайшие дни, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на осведомленный источник. Об этом: Израиль завершит военную операцию в Газе за несколько дней — AP

07:24 19.05.2021 Бомбоубежище в Кфар-Сава (Израиль). (сс) YeudiGH

07:31 19.05.2021 Соединенным Штатам удалось уговорить власти Израиля отказаться от проведения наземной военной операции в секторе Газа, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники. Об этом: США смогли отговорить Израиль от наземной военной операции — Politico

08:11 19.05.2021 Источники газеты Politico утверждают, что Израиль уже был готов начать наземную операцию на палестинской территории, что привело бы к дальнейшему обострению конфликта. Они подчеркнули, что израильские власти отказались от этих планов из-за вмешательства Соединенных Штатов.

08:34 19.05.2021 Операция израильской армии против палестинских радикалов из сектора Газа может быть закончена в течение нескольких дней. Об этом 19 мая сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник, осведомлённый о ходе переговоров между США и Израилем. Читайте также: AP: военная операция Израиля может завершиться в течение нескольких дней

08:59 19.05.2021 В Нью-Йорке сотрудники полиции не дали участникам митинга в поддержку Палестины пройти к штаб-квартире ООН. Читайте также: Полиция остановила у штаб-квартиры ООН протестующих в поддержку Палестины

09:49 19.05.2021 После нескольких часов затишья в прилегающих к Газе израильских общинах раздаются ракетные сирены, передает Times of Israel утром 19 мая. Сообщений о столкновениях или жертвах не поступало.

10:02 19.05.2021 Армия обороны Израиля дважды пыталась уничтожить военачальника ХАМАСа Мухаммеда Дейфа с тех пор, как на прошлой неделе вспыхнули нынешние боевые действия, при этом оба раза ему удалось уйти невредимым. Об этом сообщает Times of Israel 19 мая со ссылкой на заявление ЦАХАЛ. Читайте также: В Израиле рассказали о попытках уничтожить военачальника ХАМАС

10:03 19.05.2021 По данным ЦАХАЛ, по состоянию на утро 19 мая за последние 12 часов из сектора Газа было выпущено порядка 50 ракет; 10 из них упали в Газе, передает Times of Israel.

10:15 19.05.2021 За прошедшую ночь израильские ВВС нанесли удары по районам Хан-Юнис и Рафах, которые расположены в южной части сектора Газа. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в соцсети Twitter. Подробности в материале: ВВС Израиля за ночь нанесли удары по 40 целям движения ХАМАС в Газе

10:23 19.05.2021 За период с 19:00 мск 18 мая до 07:00 мск 19 мая из сектора Газа по территории Израиля было запущено 50 ракет. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба израильской Армии обороны. Читайте подробнее: Из сектора Газа за ночь по территории Израиля запустили 50 ракет

10:30 19.05.2021 По оценкам ЦАХАЛа, по меньшей мере 10 членов ХАМАСа и «Палестинского исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были уничтожены во время атаки на 40 подземных целей, которые являются частью так называемого «метро», охватывающего 12 километров туннелей. Цели включали места хранения оружия и командный центр. Читайте подробнее: ЦАХАЛ оценил число боевиков, уничтоженных во время атаки на сеть туннелей

10:58 19.05.2021 Город Холон (Израиль) после обстрела. (сс) Yoav Keren (יואב קרן)

11:12 19.05.2021 18 мая министры иностранных дел всех 27 стран — — членов ЕС провели встречу, во время которой обсуждался конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. По итогам мероприятия участники встречи планировали выпустить совместную декларацию, однако Венгрия выступила против неё. Об этом сообщает Polskie Radio. Читайте подробнее: Венгрия не поддержала декларацию ЕС по израильско-палестинскому конфликту

11:15 19.05.2021 Армия Израиля нанесла удар по цеху в секторе Газа, в котором производилось оружие. Об этом 19 мая сообщает Times of Israel со ссылкой на военных. Читайте подробнее: Израиль нанёс удар по цеху по производству оружия в Газе

12:05 19.05.2021 Жёсткие столкновения радикалов с военными и полицией продолжаются на Западном берегу реки Иордан. С обеих сторон применяется огнестрельное оружие.

12:13 19.05.2021 Российская сторона на разных уровнях контактирует с Соединёнными Штатами по проблематике обострения между Израилем и Палестиной. Об этом 19 мая заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Подробности в материале: Названа одна из главных тем встречи Лаврова и Блинкена

12:18 19.05.2021 В ночь на 19 мая в результате авиационных ударов израильской армии по территории сектора Газа погиб репортер и ведущий палестинского радио Saut Al Aqsa Юсеф Абу Хусейн. Об этом 19 мая сообщает информационный портал Dunya Al Watan. Об этом: В результате ударов ВВС Израиля в секторе Газа погиб палестинский журналист

12:22 19.05.2021 «Никто не разоружит ХАМАС, если мы не сделаем этого силой, — считает министр энергетики Израиля, наблюдатель в кабинете безопасности Юваль Штайниц. — Идея захвата Газы для полного уничтожения террористических организаций сопряжена с большими издержками. Вот почему я понимаю людей, которые думают иначе, чем я, и которые возражают против идеи в один прекрасный день совершить наземное вторжение и свергнуть режим ХАМАС». Об этом: В Израиле предложили временно захватить Газу и разоружить ХАМАС

12:37 19.05.2021 Politico со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США сообщает, что наземная операция в секторе Газа была предотвращена в результате давления, которое оказал Белый дом на израильское руководство. Нетаньяху и его окружению рекомендовано военную операцию в Газе сворачивать.

12:43 19.05.2021 Общее число погибших в результате ударов израильской армии по территории сектора Газа палестинцев увеличилось до 219, из них более 60 — дети. Об этом 19 мая сообщает министерство здравоохранения палестинского анклава. Читайте также: Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа достигло 219

13:07 19.05.2021 В Палестине не происходило всеобщих выборов вот уже 15 лет. Борьба за власть до сих пор продолжается между правящей партией ФАТХ и террористической организацией ХАМАС, которая до сих пор пользуется сильной поддержкой. Как это влияет на текущие события в секторе Газа, 19 мая в эфире телеканала SVT прокомментировал Карл Бильдт, возглавлявший правительство Швеции в 1991—1994 годах. Подробности в материале: Экс-премьер-министр Швеции прокомментировал события в секторе Газа

13:08 19.05.2021 18 мая министры иностранных дел всех 27 стран — членов ЕС провели встречу, во время которой обсуждался конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Однако к единству прийти дипломатам не удалось. В частности, свою роль сыграла позиция Венгрии. Об этом сообщил шведский телеканал SVT, с журналистами которого после встречи пообщалась министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Подробности в материале: SVT: Евросоюз не может добиться единства и осудить эскалацию в секторе Газа

13:22 19.05.2021 Погромы в городе Лод. (сс) Israel Police

13:34 19.05.2021 Пропалестинские активисты протестовали перед полуфиналом конкурса песни «Евровидение» в Роттердаме вечером 18 мая. Читайте также: Акция протеста прошла в Роттердаме перед выступлением израильской певицы

13:38 19.05.2021 В Кремле внимательно следят за развитием ситуации в палестино-израильском конфликте и со всем миром разделяют крайнюю обеспокоенность в связи с новым обострением. Об этом 19 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом: Кремль призвал Израиль и Палестину к сдержанности

14:25 19.05.2021 Сектор Газа после бомбежки. (сс) Osps7

14:29 19.05.2021 В настоящее время со стороны Израиля предпринимаются попытки положить конец боевым действиям в секторе Газа. Об этом 19 мая заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, его слова приводит газета Times of Israel. Подробности в материале: Израиль пытается положить конец боевым действиям в Газе — Нетаньяху

15:10 19.05.2021 Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что у Берлина есть трехступенчатый план урегулирования конфликта Израиля и Палестины. Читайте также: В Германии предложили свой план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

15:15 19.05.2021 В МИД Украины заверили, что граждан страны вывезут из сектора Газа в кратчайшие сроки. Читайте подробнее: Глава МИД Украины анонсировал эвакуацию граждан страны из сектора Газа

15:37 19.05.2021 Латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic возобновит регулярные рейсы по маршруту Рига — Тель-Авив не ранее второй половины июня 2021 года. С таким заявлением выступила представительница авиакомпании Алисе Бриеде. Читайте подробнее: Латвийская авиакомпания назвала дату возобновления полетов в Тель-Авив

15:51 19.05.2021 На восстановление мировой торговли может негативно повлиять дальнейшее обострение локальных военных конфликтов — например израильско-палестинского конфликта, и вовлечение в него крупных военных держав. Об этом заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Лада Прогунова. Подробности в материале: Эксперт назвала факторы, которые замедлят восстановление мировой торговли

17:14 19.05.2021 Израильская артиллерия нанесла удар по территории Ливана после запуска оттуда нескольких ракет, сообщает 19 мая пресс-служба Армии обороны Израиля. По утверждению израильских военных, по территории Израиля из Ливана были выпущены четыре ракеты. Читайте также: Израиль нанес артиллерийский удар по территории Ливана

19:03 19.05.2021 Пропалестинская демонстрация в Аммане (Иордания) 9 мая 2021 г. (сс) Raya Sharbain

19:55 19.05.2021 Президент США Джо Байден 19 мая четвертый раз за неделю провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля и лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху, в котором он сказал, что «ожидает значительной деэскалации на пути к прекращению огня», сообщает ABC со ссылкой на Белый дом. Подробности в материале: Байден призвал к значительной деэскалации в разговоре с Нетаньяху

21:45 19.05.2021 Операция «Страж стен». (сс) סמל גיא חסון (IDF Spokesperson’s Unit)

22:46 19.05.2021 Около 230 человек погибли от израильских ударов по сектору Газа, сообщает 19 мая телеканал «Аль-Джазира». По утверждению телеканала, ссылающегося на структуры здравоохранения Газы, в списках погибших значатся не менее 227 человек. Читайте также: Арабские СМИ сообщили о новых погибших в секторе Газа

23:43 19.05.2021 Российские дипломаты прорабатывают вопрос вывоза граждан России из сектора Газа, сообщило представительство РФ при Палестинской национальной администрации. Подробности в материале: Дипмиссия прорабатывает вопрос выезда граждан России из сектора Газа

04:38 20.05.2021 США выступают против проекта резолюции Совбеза ООН, призывающего к прекращению огня в конфликте между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, сообщило 19 мая агентство Associated Press. Об этом: США выступили против резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

05:00 20.05.2021 Израилю необходимы еще несколько дней для завершения военной операции против палестинского движения ХАМАС, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в правительстве еврейского государства. Читайте также: Израилю нужно еще несколько дней для завершения военной операции — Axios

07:00 20.05.2021 Режим перемирия в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС может вступить в силу 21 мая, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Об этом: Перемирие между Израилем и ХАМАС может начаться 21 мая — WSJ

07:12 20.05.2021 Израильский полицейский в Лоде. (сс) Israel Police.

07:27 20.05.2021 ВВС Израиля нанесли сегодня ночью серию ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. Список целей включает не только дома функционеров группировки, где хранились оружие и боеприпасы, но и места проживания министра юстиции, а также некоторых бывших заключенных. В их домах также размещались склады.

07:29 20.05.2021 Не менее 813 ударов нанесла Армия обороны Израиля по объектам ХАМАС на территории сектора Газа с 10 мая. Цитата канала «Военный обозреватель».

07:30 20.05.2021 Кадры приграничного с Израилем района сектора Газа, включая некоторые объекты военной инфраструктуры ЦАХАЛ, снятые с беспилотника. [[[video-0]]] Цитата канала «Военный обозреватель».

07:31 20.05.2021 70 реактивных снарядов с территории сектора Газа было выпущено в период с 19:00 19 мая по 07:00 20 мая. 90% ракет перехвачены системами ПВО.

07:32 20.05.2021 Израилю потребуется еще несколько дней на завершение военной операции в секторе Газа, несмотря на требование США прекратить ее в кратчайшие сроки — Axios.

07:52 20.05.2021 Премьер-министр Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху отказался выполнять просьбу президента США Джо Байдена о «значительной деэскалации на пути к прекращению огня», сообщает 19 мая Fox News. Об этом: Нетаньяху проигнорировал просьбу Байдена о деэскалации

07:53 20.05.2021 Израиль. Дополнительные подразделения сил безопасности развёрнуты в городе Умм-эль-Фахм в Хайфском округе, где продолжаются акции радикалов. [[[video-1]]] Цитата канала «Военный обозреватель».

08:11 20.05.2021 Арабо-израильский конфликт перекинулся на улицы США. На фоне событий в Палестине на Манхэттане прошли уличные беспорядки, а по факту — столкновения между этническими арабами и этническими евреями. Типичная для последних локальных войн картина, когда диаспоры воюющих сторон выясняют отношения в условной третьей стране. Синдром глобального общества. Конфликт на другом конце планеты отдается эхом в самых неожиданных местах и формах. Хотя в случае США, конечно, это было как раз ожидаемо. Нечто подобное начинало разворачиваться и в РФ на фоне Второй Карабахской войны. Но спецслужбы оперативно подали соответствующие сигналы диаспорам и подобные инициативы довольно быстро замяли. Цитата wargonzo.

09:13 20.05.2021 Источники в израильской партии «Ликуд» сообщили газете Maariv 20 мая о своих опасениях, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху продлит боевые действия в Газе потому, что лидер противостоящей ему партии «Йеш Атид» Яир Лапид в настоящее время имеет мандат на формирование следующего правительства. Нетаньяху — лидер партии «Ликуд». Читайте подробнее: Нетаньяху взял Израиль в «заложники» ради выборов — Maariv

09:22 20.05.2021 Конфликт между Израилем и террористическими группировками в Газе вынудит администрацию президента США Джо Байдена принять большее участие в израильско-палестинском конфликте, чем она первоначально планировала, сообщили американские официальные лица израильскому общественному вещателю Kan 20 мая. Об этом: Байден будет вынужден вмешаться в израильско-палестинский конфликт — Kan

09:28 20.05.2021 Госсекретарь США Энтони Блинкен связался со своим израильским коллегой Габи Ашкенази, об этом он сообщил у себя в твиттере 20 мая. Блинкен обратился к главе МИД Израиля, чтобы сказать ему, что США ожидают деэскалации насилия и продвижения к прекращению огня. Читайте подробнее: Блинкен позвонил главе МИД Израиля по вопросу деэскалации конфликта

09:37 20.05.2021 Профсоюз работников Израильской электрической корпорации объявил, что они не будут ремонтировать линии электропередачи в Газу до тех пор, пока правящая в секторе террористическая группировка не вернет тела солдат ЦАХАЛ, сообщает Times of Israel 20 мая. Читайте подробнее: В Израиле электрики отказались чинить линии передачи в Газу

09:40 20.05.2021 После почти восьмичасового затишья в общинах Нирим и Эйн-Хашлоша, расположенных недалеко от границы с Газой, раздались звуки сирен, сообщает Times of Israel 20 мая. Читайте подробнее: В израильских общинах возле Газы сирены зазвучали после восьми часов тишины

10:08 20.05.2021 С момента обострения палестино-израильского конфликта из сектора Газа по территории Израиля было выпущено 4070 ракет. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба израильской Армии обороны (ЦАХАЛ). Подробности в материале: В Израиле назвали количество выпущенных из сектора Газа ракет

10:09 20.05.2021 ВВС Израиля. Операция «Страж стен». (сс) IDF Spokesperson’s Unit.

10:24 20.05.2021 Уличная драка в Нью-Йорке попала на видеозапись, которую разместила в своем твиттере журналист Михаль Дивон 20 мая. На видео заснят конфликт между группой пропалестинских протестующих и двумя произраильскими демонстрантами в Нью-Йорке. Читайте также: Произраильские и пропалестинские активисты подрались в Нью-Йорке

10:25 20.05.2021 Члены делегации США в ООН выступают против предложенной Францией резолюции Совета Безопасности ООН, которая призывает к немедленному прекращению боевых действий в конфликте между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа. Американская сторона подчеркнула, что это может «подорвать усилия» администрации президента США Джозефа Байдена по прекращению военных действий, поэтому заявила о намерении вновь блокировать резолюцию Совбеза международной организации. Об этом 20 мая сообщает агентство Associated Press. Читайте также: США вновь выступили против резолюции СБ ООН о прекращении огня в Израиле

10:29 20.05.2021 После практически восьми часов тишины совершен очередной пуск ракет с территории сектора Газа в направлении южной части Израиля. Зафиксированы падения ракет на территории регионального совета Эшколь в безлюдных районах.

10:44 20.05.2021 Автобус с израильскими солдатами был обстрелян из ПТРК палестинцев на границе с Газой. Внутри в момент попадания никого не было. Один солдат, стоящий рядом, получил легкие ранения.

11:16 20.05.2021 Удар по ракетной установке палестинского движения ХАМАС в городе Хан-Юнис в секторе Газа нанес истребитель-бомбардировщик авиации израильской армии. Об этом 20 мая сообщают ВВС Израиля на своей странице в соцсети Twitter. Читайте также: ВВС Израиля уничтожили ракетную установку движения ХАМАС

11:18 20.05.2021 Ракетные сирены зазвучали утром 20 мая в южном израильском городе Ашкелон, а также в приграничных с Газой общинах Зиким, Нетив-Хаасара, Кармия, Нирим и Эйн-Хашлоша, предупреждая о приближающемся обстреле. Об этом: В израильском городе, где не хватает бомбоубежищ, снова прозвучали сирены

11:23 20.05.2021 [[[video-2]]] Армия обороны Израиля публикует кадры уничтожения пусковых установок боевиков в секторе Газа, готовых к применению.

11:25 20.05.2021 Интенсивность и сила ударов израильских военных по целям на территории сектора Газа в ночь на 20 мая снизилась. С таким утверждением 20 мая выступает израильский новостной портал Ynet. Об этом: Военные Израиля снизили интенсивность ударов по сектору Газа — Ynet

12:19 20.05.2021 В результате ударов израильских военных по сектору Газа с момента эскалации конфликта погибли в общей сложности 230 палестинцев, включая 65 детей. Об этом 20 мая сообщает информационный портал Donia Al-Watan со ссылкой на минздрав анклава. Читайте также: Число жертв ударов Израиля в секторе Газа выросло до 230

12:42 20.05.2021 Баннер «Сохраните Шейх Джарра» в районе Шейх Джарра. (cc) Osps7.

13:03 20.05.2021 Возможность проведения наземной операции в секторе Газа рассматривается Израилем постоянно. Об этом 20 мая заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. Читайте подробнее: Израиль не отказался от наземной операции в секторе Газа — посол

13:14 20.05.2021 ВВС Израиля уничтожили пять пусковых установок боевиков в секторе Газа за последний час. Цитата канала «Военный обозреватель».

13:15 20.05.2021 Президент России Владимир Путин поручил эвакуировать из сектора Газа наших граждан и граждан других стран СНГ, желающих уехать из зоны конфликта.

13:25 20.05.2021 Правительство Южной Кореи выразило глубокую озабоченность по поводу стремительного ухудшения гуманитарной ситуации в Палестине. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства Чхве Ён Сама. Читайте также: В Сеуле озабочены ухудшением гуманитарной ситуации в Палестине

13:34 20.05.2021 Предусмотреть эвакуацию граждан России и стран Содружества Независимых Государств из сектора Газа распорядился президент РФ Владимир Путин. Соответствующее распоряжение от 20 мая опубликовано на интернет-портале правовой информации. Читайте также: Путин распорядился эвакуировать граждан России и стран СНГ из сектора Газа

14:10 20.05.2021 ВВС Израиля в эти минуты наносят удары по сектору Газа. Цитата канала «Военный обозреватель».

16:01 20.05.2021 Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху поддержал «скорую деэскалацию палестино-израильского кризиса и прекращение огня», хотя ранее Вашингтон заблокировали не менее четырех попыток принять заявление Совета Безопасности ООН с призывом «о прекращении насилия и оказании гуманитарной помощи Газе». Во что играет Байден? Читайте также: Израиль может перестать оглядываться на США

16:02 20.05.2021 Джо Байден и Тони Блинкен [(сс) U.S. Department of State]

16:03 20.05.2021 Правительство Малайзии продолжает поддерживать организации, которые выступают за борьбу палестинского народа. Читайте также: Малайзия обеспокоена угрозами Израиля выследить палестинцев по всему миру

17:30 20.05.2021 На границе Израиля и Иордании перехвачен вооруженный беспилотник, направленный туда Ираном, заявил 20 мая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Читайте также: Премьер Израиля заявил о перехвате иранского вооруженного беспилотника

17:32 20.05.2021 ВВС Израиля. Операция «Страж стен». (сс) Amit Agronov. IDF Spokesperson’s Unit

17:33 20.05.2021 Американская актриса палестинского происхождения Белла Хадид подверглась критике за высказывания относительно конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает издание Peopletalk. Читайте также: Беллу Хадид раскритиковали за поддержку палестинцев

17:33 20.05.2021 Вспышка боевых действий на Ближнем Востоке после активизации движения Black Lives Matter выявила фундаментальный сдвиг в отношении американских демократов к Израилю. Об этом пишет главный редактор Jewish News Syndicate Джонатан Тобин. Читайте также: Израиль стал очередной жертвой BLM — JNS

17:34 20.05.2021 Марш в поддержку Палестины в США. (сс) Andrew Ratto

17:57 20.05.2021 В случае, если Израиль будет вынужден пойти на концепцию двух государств и отдаст Восточный Иерусалим под столицу независимой Палестины, Ватикан и Католическая церковь окажутся в большом выигрыше, укрепив свои позиции как в новой стране, так и в святом городе в треугольнике Святой престол — Иерусалимская православная церковь — Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви. Ставки высоки, нужно лишь проявить терпение. Подробнее — в аналитическом материале ИА REGNUM. Читайте также: Израильско-палестинский кризис возвращает Ватикан в Иерусалим

19:55 20.05.2021 Палестинские журналисты снимают израильские бомбардировки жилых кварталов. (сс) Osps7

22:40 20.05.2021 Решение об одностороннем прекращении огня против ХАМАС приняли власти Израиля, передаёт израильское телевидение. Читайте также: Израиль принял решение об одностороннем прекращении огня с Газой

22:48 20.05.2021 Порядка 4,3 тыс. ракет выпущено по израильской территории из сектора Газа с начала продолжающегося обострения конфликта, сообщает 20 мая пресс-служба Армии обороны Израиля. Читайте также: В Израиле назвали общее число запущенных из Газы палестинских ракет

22:49 20.05.2021 Город Рамат-Ган (Израиль) после ракетного обстрела. (сс) IDF Spokesperson’s Unit

23:09 20.05.2021 Заявление из Израиля о том, что там решили прекратить обстреливать сектор Газа (Палестина), оставляет без ответа ряд вопросов, его недостаточно для урегулирования конфликта, сообщил 20 мая журналистам министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики. Читайте подробнее: МИД Палестины отреагировал на решение Израиля прекратить огонь

23:20 20.05.2021 Взаимное прекращение огня между ХАМАС и Израилем начнет действовать в ночь на 21 мая, сообщает 20 мая радио KAN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя ХАМАС. По утверждению KAN, прекращение огня вступит в силу в 02:00 мск 21 мая. Читайте также: Израиль и ХАМАС взаимно прекратят огонь в ночь на 21 мая — СМИ

00:36 21.05.2021 Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил направить две делегации в Палестину и Израиль для мониторинга ситуации после вступления в силу режима прекращения огня. Об этом 20 мая сообщило египетское государственное телевидение. Читайте также: Египет направит мониторинговые делегации в Палестину и Израиль

02:12 21.05.2021 Соединенные Штаты пытаются не допустить затяжного витка конфликта на Ближнем Востоке, и с этой целью вели интенсивные переговоры для урегулирования палестино-израильского конфликта, заявил 20 мая президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме. Читайте также: Байден сообщил о подходах США к решению палестино-израильского конфликта

02:42 21.05.2021 Соединенные Штаты помогут Израилю восстановить систему противоракетной обороны «Железный купол», заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции в Белом доме. Читайте подробнее: Байден пообещал Израилю восстановить систему ПРО «Железный купол»

02:43 21.05.2021 Россия предлагает активизировать деятельность «ближневосточного квартета» (Россия, США, ЕС, ООН) и созвать министерскую встречу в расширенном формате, заявил 20 мая первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Генассамблеи организации. Читайте подробнее: Россия предложила провести встречу «ближневосточного квартета»

02:53 21.05.2021 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал прекращение огня между сектором Газа и Израилем и призвал перезапустить мирный процесс в регионе. Об этом он 20 мая заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке. Читайте также: Генсек ООН выступил за перезапуск мирного процесса на Ближнем Востоке

02:59 21.05.2021 Столкновение Палестины с Израилем — это очередной виток построения глобального Халифата, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». Читайте далее: ХАМАС создавался Израилем, но не это главное — Кургинян о сути конфликта

03:01 21.05.2021 Не существует США, всецело поддерживающих Израиль, а Великобритания ненавидит Израиль с самого его появления, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». Читайте далее: Великобритания и США ненавидят Израиль и любят Халифат — Кургинян

03:01 21.05.2021 Некоторым российским политикам пора понять, что поддержка Халифата против Израиля и якобы против США чревата гибелью России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». Читайте далее: «Поддержите Халифат против Израиля?» — Кургинян — российским политикам

05:10 21.05.2021 На Ближний Восток для переговоров с главами МИД Израиля, Палестины и ряда других стран региона в ближайшие дни отправится госсекретарь США Энтони Блинкен. Это следует из заявления главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса, распространённого 20 мая по итогам телефонного разговора Блинкена с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази. Читайте также: Блинкен в ближайшие дни отправится на Ближний Восток

07:46 21.05.2021 Результаты ракетного обстрела. idf. il

08:08 21.05.2021 Меры по недопущению гуманитарной катастрофы в секторе Газа на фоне обострения палестино-израильского конфликта необходимо принять международному сообществу. Об этом 21 мая заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь, в ходе выступления на специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по эскалации в Израиле и секторе Газа. Об этом: Китай призвал не допустить гуманитарной катастрофы в секторе Газа

08:28 21.05.2021 Соединенные Штаты продолжают быть приверженными работе с ООН и другими организациями в вопросе направления гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом 21 мая заявил президент США Джо Байден в ходе своего выступления в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Подробности в материале: Байден заявил, что США направят в сектор Газа гуманитарную помощь

08:48 21.05.2021 Вице-президент США Камала Харрис от имени президента страны Джозефа Байдена провела телефонный разговор с королём Иордании Абдаллой II, в ходе которого обсудила с ним урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает газета New York Post. Об этом: Харрис вместо Байдена обсудила с королём Иордании прекращение огня в Газе

09:25 21.05.2021 Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази рассказал о телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном и поблагодарил его за «бескомпромиссную поддержку» во время боевых действий в Газе. Об этом он написал в своем твиттере 21 мая. Читайте подробнее: МИД Израиля поблагодарил США за «бескомпромиссную поддержку»

09:28 21.05.2021 Израильские силы обороны снимают почти все ограничения на передвижение по всей стране, включая общины, прилегающие к границе с Газой. Читайте также: Израиль снимает ограничения на передвижение по стране

09:32 21.05.2021 Полиция Израиля вновь открывает автомагистрали вблизи Газы, которые были закрыты во время боевых действий. Магистрали были закрыты из-за опасений, что террористы могут обстрелять противотанковыми управляемыми ракетами проезжающие по ним автомобили. Читайте подробнее: Возле сектора Газа открываются автомагистрали

09:49 21.05.2021 Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о готовности американской стороны к сотрудничеству на международном уровне ради поддержания мира на Ближнем Востоке. Читайте также: США готовы к сотрудничеству ради мира на Ближнем Востоке

09:51 21.05.2021 Правительство Южной Кореи приветствовало соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня начиная с 21 мая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Об этом: Сеул приветствовал соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня

09:55 21.05.2021 После 11 дней ракетных обстрелов и авиаударов Израиль и ХАМАС договорились прекратить боевые действия. Цифры, суммирующие операцию «Страж стены», приводит Times of Israel 21 мая со ссылкой на военных. Подробности в материале: ЦАХАЛ подводит предварительные итоги боевых действий

09:57 21.05.2021 Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что она приветствует прекращение огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Соответствующая запись 21 мая размещена на странице главы ЕК в соцсети Twitter. Подробности в материале: Глава Еврокомиссии приветствовала прекращение огня между Израилем и ХАМАС

10:02 21.05.2021 «Мы должны работать над тем, чтобы создать механизм международной силы защиты палестинского населения», — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Подробности в материале: Турция предложила создать международный механизм для защиты Палестины

10:21 21.05.2021 Разрушенный в результате израильской бомбардировки гражданский дом в секторе Газа .jpg. (сс) Osps7

10:28 21.05.2021 Глава МИД Египта Самех Шукри проинформировал греческого коллегу Никоса Дендиаса об усилиях египетской стороны по прекращению огня в израильско-палестинском конфликте, заявил Дендиас. «Я выражаю осторожный оптимизм в отношении того, что вскоре мы добьемся положительных результатов, с тем чтобы можно было восстановить стабильность в регионе в целом», — отмечает греческий политик. Об этом: МИД Греции выразил «осторожный оптимизм» по ситуации на Ближнем Востоке

10:58 21.05.2021 Силы обороны Израиля объявили об уничтожении за последние 11 дней боевых действий более 100 километров оборонительных туннелей в секторе Газа. В ходе кампании, получившей название «Операция Страж стены», уничтожены сотни ракетных установок и связанная с ними инфраструктура и нанесен «серьезный удар» по возможностям производства ракет ХАМАС и «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Читайте подробнее: В Израиле рассказали об уничтожении инфраструктуры ХАМАС

10:58 21.05.2021 Россия удовлетворена решением о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом 21 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Читайте также: МИД: Россия удовлетворена прекращением огня между Палестиной и Израилем

11:20 21.05.2021 Израильские арабы празднуют прекращение боевых действий, передают «Вести Израиль» 21 мая. В ряде городов прошли спонтанные торжества, так, в Умм-эль-Фахме арабы устроили фейерверк и развернули палестинские флаги, в Восточном Иерусалиме арабы скандировали «Аллах акбар» и стреляли в воздух.

11:44 21.05.2021 Международные авиакомпании планируют возобновить полеты в Тель-Авив с воскресенья, 23 мая. Полеты были приостановлены 13 мая. В числе тех, кто намерен восстановить сообщение, — Lufthansa, Austrian Airlines и Swiss, передают «Вести Израиль».

12:09 21.05.2021 Среди жителей юга Израиля раздаются голоса с критикой правительства за прекращение боевых действий с ХАМАСом, передает Channel 12 news 21 мая. В беседах с представителями канала жители выражают мнение, что операция в Газе должна была продолжаться. «Мы чувствуем, что прошли через все это напрасно, — говорит мужчина в интервью телеканалу. — У нас были достижения благодаря армии, но стратегии нет. Что же это за прекращение огня?» Подробности в материале: «Мы прошли через это напрасно» — в Израиле обсуждают прекращение огня

12:25 21.05.2021 Победителями после соглашения о прекращении огня могут объявить себя как Израиль, так и ХАМАС. В то же время пока неясно, будет ли перемирие сохраняться в долгосрочной перспективе. Таким мнением 21 мая в эфире шведского телеканала SVT поделился эксперт по Ближнему Востоку Андерс Перссон, политолог из Университета Линнеуса. Читайте также: США активизировали свою деятельность на Ближнем Востоке — эксперт

13:21 21.05.2021 Бойцы ПВО ЦАХАЛа во время операции «Страж стен». (сс) Amit Agronov. IDF Spokesperson’s Unit

13:34 21.05.2021 Общее количество погибших в результате ударов армии Израиля по территории сектора Газа увеличилось до 243. Об этом 21 мая сообщает минздрав анклава на своей странице в соцсети Facebook. Читайте подробнее: Количество погибших от ударов ВС Израиля в секторе Газа увеличилось до 243

13:34 21.05.2021 Перемирие между Израилем и Палестиной приветствовал папа Римский Франциск. «Благодарю Бога за решение прекратить столкновения и надеюсь на прекращение диалога и установление мира», — приводит слова понтифика служба печати Ватикана. Об этом: Папа Римский Франциск приветствовал прекращение огня на Святой земле

13:37 21.05.2021 Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем события в Афганистане, Ливии, Сирии, и в первую очередь палестинский вопрос. Он встретился с Гутеррешем после участия в заседании Генассамблеи ООН, на котором обсуждался кризис между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7. Читайте также: Глава МИД Турции обсудил с генсеком ООН ситуацию в Палестине

14:01 21.05.2021 Из-под завалов на территории сектора Газа были извлечены тела еще пятерых погибших в результате ударов Израиля по анклаву. Об этом 21 мая сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники. Подробности в материале: В секторе Газа извлекли из-под завалов тела еще пятерых погибших — AFP

14:30 21.05.2021 Нынешняя операция Израиля против ХАМАСа закончилась с «совсем другими» результатами, чем предыдущие вспышки, сообщил в своем открытом заявлении начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля, генерал-лейтенант Авив Кохави 21 мая. Читайте также: ХАМАС получил от Израиля ответ, которого не ожидал — ЦАХАЛ

14:36 21.05.2021 Министр обороны Израиля Бени Ганц высоко оценил проведенную операцию в Газе, об этом он заявил в речи на базе Кирьят 21 мая. Об этом: Нетаньяху просят не жалеть об «упущенной дипломатической возможности»

14:47 21.05.2021 Военные Израиля достигли всех поставленных целей в секторе Газа, отбросив военные возможности палестинского движения ХАМАС на много лет назад. Об этом 21 мая заявил израильский министр обороны Бени Ганц во время телеобращения из комплекса минобороны страны в Тель-Авиве. Об этом: В минобороны Израиля заявили о достижении поставленных целей в секторе Газа

14:48 21.05.2021 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил израильский народ за проявленную стойкость во время боевых действий в специальном заявлении из военного штаба Кирья в Тель-Авиве. Нетаньяху утверждает, что цели операции в Газе были достигнуты. Подробности в материале: Нетаньяху поблагодарил израильский народ за проявленную стойкость

14:55 21.05.2021 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что Израиль выполнил свою задачу нанести ХАМАСу «удар, который он не мог себе представить». Своей цели, говорит Нетаньяху, Израиль достиг, уничтожив сеть туннелей, которую ХАМАС построил в Газе и которая, по его словам, превратилась для хамасовцев в «смертельную ловушку». Им были нанесены массированные удары как над землей, так и под землей. Читайте подробнее: Премьер-министр Израиля рассказал о «смертельной ловушке» для хамасовцев

14:57 21.05.2021 Премьер-министр Израилья Биньямин Нетаньяху признал, что решения руководства страны во время майского конфликта с Газой будут критиковать, но оно действовало «решительно, мудро и с высшей ответственностью», говорит премьер. «Я считаю своей обязанностью защищать матерей, сыновей, наших солдат и предотвращать ненужные человеческие жертвы. Поэтому мы нанесли максимальные потери ХАМАСу, минимизировав потери Израиля». Читайте также: Нетаньяху рассказал о «крайних усилиях» не навредить гражданским в Газе

15:02 21.05.2021 Массовые беспорядки начались на Храмовой горе в Иерусалиме, в конфликт вступили израильские полицейские и палестинцы, сообщает 21 мая РИА Новости. Столкновения произошли на территории мечети Аль-Акса. В популярных телеграм-каналах сообщается о примерно 15 пострадавших. Подробности в материале: В Иерусалиме на Храмовой горе начались столкновения

15:06 21.05.2021 «Многие в мире способны провести различие между Израилем, демократическим государством, в котором жизнь священна и действует самая моральная армия в мире, и кровожадной террористической организацией, для которой священна смерть и которая совершает двойное военное преступление: преднамеренно стреляет по [нашим] гражданским лицам, используя своих гражданских лиц в качестве живого щита», — Биньямин Нетаньяху. Подробности в материале: Нетаньяху поблагодарил Байдена за понимание

15:53 21.05.2021 Президент Израиля Реувен Ривлин. (сс) IDF Spokesperson’s Unit

15:56 21.05.2021 В общей сложности 2496 человек госпитализированы в Израиле в связи с травмами, связанными с нападениями из Газы и еврейско-арабскими беспорядками в течение 11 дней боевых действий. Об этом сообщает министерство здравоохранения 21 мая. Об этом: В Израиле назвали точное число госпитализированных во время боевых действий

16:24 21.05.2021 О важной роли ООН и ряда стран в урегулировании ситуации с Израилем заявил в своём обращении, опубликованном 21 мая, палестинский президент Махмуд Аббас. Читайте подробнее: Аббас оценил роль международного сообщества в перемирии с Израилем

16:30 21.05.2021 Хотя ХАМАС прекратил ракетные обстрелы Израиля после вступления в силу соглашения о прекращении огня в Газе, он пытается сохранить неспокойную обстановку в Иерусалиме, где напряженность вокруг Храмовой горы и планируемые выселения палестинцев стали поводом для начала боевых действий. Подробности в материале: Полицейских на Храмовой горе в Иерусалиме забросали бутылками с горючим

16:40 21.05.2021 Число палестинцев, получивших ранения в результате столкновений с полицией Израиля на Западном берегу Иордана, достигло 38, передаёт 21 мая Al Arabiya. Подробности в материале: На Западном берегу израильские силовики ранили десятки палестинцев — СМИ

17:18 21.05.2021 Заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран 20 мая выступил с речью на онлайн-мероприятии на тему «оккупированная Палестинская территория», организованном турецкой платформой права и правосудия. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah. Об этом: Замглавы МИД Турции: «Израиль должен прекратить оккупацию Палестины»

18:02 21.05.2021 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. (сс) Alan Santos. PR

18:35 21.05.2021 Египетское руководство очень помогло в достижении прекращения огня между Израилем и Палестиной, говорится в заявлении израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, опубликованном 21 мая. Читайте подробнее: Нетаньяху оценил роль Египта в прекращении огня с ХАМАС

20:20 21.05.2021 Министр обороны Израиля Бени Ганц. idf. il

20:31 21.05.2021 58-летней арабской христианке в Израиле пересадили почку от 56-летнего еврея Игаля Иешуа, который умер в понедельник через шесть дней после того, как его ударили кирпичом по голове во время беспорядков в городе Лод. Операция спасла Ранде Авейс жизнь, передает Jerualem Post. Подробности в материале: В Израиле арабку спасла почка, пересаженная от убитого в беспорядках еврея

20:40 21.05.2021 «Европейский союз приветствует объявленное прекращение огня, которое положило конец насилию в Газе и вокруг нее. Мы воздаем должное Египту, Катару, Организации Объединенных Наций, Соединенным Штатам и другим странам, которые сыграли в этом важную роль», — говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля. Подробности в материале: Израиль и Палестина: ЕС назвал крайне важным «решение о двух государствах»

21:34 21.05.2021 Четыре с половиной миллиона долларов будет выделено ООН на гуманитарные нужды сектору Газа (Палестина), пострадавшему в результате обострения конфликта ХАМАС с Армией обороны Израиля, сообщил 21 мая журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик. Дипломат сказал, что обеспокоен происходящим в Восточном Иерусалиме, «особенно в Старом городе и прилегающих районах»: «Очень важно, чтобы все чтили святые места в Старом городе и воздерживались от провокаций, которые могут привести к росту напряжённости». Об этом: ООН пообещала материальную помощь сектору Газа

22:50 21.05.2021 Цель. Операция «Страж стен». idf. il

00:48 22.05.2021 Полиция американского Нью-Йорка задержала 27 участников митингов в поддержку Израиля и Палестины на Таймс-сквер, сообщает газета The New York Times. Подробности в материале: В Нью-Йорке задержали почти 30 участников митингов за Израиль и Палестину

01:13 22.05.2021 Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом пообещал содействие в предоставлении гуманитарной помощи для сектора Газа. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе американского Госдепартамента. Об этом: США пообещали скорую гуманитарную помощь для сектора Газа

02:04 22.05.2021 Палестино-израильский конфликт можно разрешить путём создания двух государств, заявил 21 мая президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме. Об этом: Байден объяснил, каким видит решение ближневосточной проблемы

21:49 22.05.2021 Совет Безопасности Организации Объединённых Наций призвал Израиль и Палестину к полному соблюдению режима прекращения огня в зоне конфликта. Об этом 22 мая говорится в заявлении Совбеза. Читайте также: Совбез ООН призвал к соблюдению прекращения огня в секторе Газа

05:11 23.05.2021 Утверждается, что президент США Байден, официально заявляя о поддержке стороны Израиля, в частном порядке пытался убедить премьер-министра Израиля Нетаньяху прекратить военную операцию. Об этом: СМИ: Байден в беседе с Нетаньяху убеждал остановить операцию в секторе Газа

19:25 23.05.2021 Здание с офисами средств массовой информации в секторе Газа было законной военной целью, поскольку там находилась ведущая лаборатория ХАМАС по блокировке систем наведения израильских ракет. Об этом заявил помощник премьер-министра Израиля Марк Регев. Об этом: В Израиле назвали законной атаку здания с офисами СМИ в Газе

07:11 Израильская полиция. (сс) Israel Police

09:44 ВВС Израиля. Операция «Страж стен». (сс) סמל גיא חסון (IDF Spokesperson’s Unit)

12:04 Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что сектор Газа нуждается в срочной помощи и запуске программы развития. Подробности в материале: Премьер-министр Палестины: сектору Газа требуется запуск программы развития

12:48 Уничтожение сил ХАМАСа во время операции «Страж стен». Источник: idf. il

13:30 Посольство Израиля в Москве. Андрей Черкасский © ИА Крассная Весна

13:31 Соединенные Штаты должны выработать беспристрастный подход к израильско-палестинскому конфликту, будучи одновременно произраильскими и пропалестинскими. Об этом заявил американский сенатор Берни Сандерс, уточняя, что США должны выработать беспристрастный подход к израильско-палестинскому конфликту. Телеведущий спросил сенатора, можно ли беспристрастно относиться к террористам, которые хотят уничтожить Израиль. В ответ Сандерс предложил «понять, что за эти годы правительство Нетаньяху стало крайне правым крылом и что в израильском правительстве сейчас есть люди, которые являются явными расистами». Читайте подробнее: США должны быть произраильскими и пропалестинскими — сенатор Сандерс

14:02 Министр обороны Израиля Бени Ганц подписал пять административных приказов о конфискации оборудования, которое, как подозревается, пытались контрабандой ввезти в Газу через контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом в дни, непосредственно предшествовавшие началу операции «Страж стены». Об этом сообщает телеканал Arutz Sheva 24 мая. Об этом: В Израиле конфисковали контрабандное оборудование и химикаты