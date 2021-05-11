Климент Александров, 11 мая 2021, 22:32 — REGNUM Это печальный год для защитников жизни и пролайф организаций в целом. В то время как наша миссия всегда состоит в том, чтобы спасти нерожденных детей от уничтожения и предоставить женщинам реальную помощь, чтобы они могли сделать жизнеутверждающий выбор, администрация Джо Байдена отменила все меры по защите жизни, введенные президентом Трампом. Это душераздирающе.

Сатурн, пожирающий своих детей 1823
Сатурн, пожирающий своих детей 1823

В отношении абортов свобода выбора всегда формулировалась так: «Вы против абортов? Не делайте их». Теперь их послание таково: «Вы против абортов? Вы поплатитесь за это».

В ответ на подобную политику — или, возможно, в отместку за презрение Джо Байдена к святости человеческой жизни — с января 2021 года все большее число американских штатов разрабатывают законопроекты и принимают законы в защиту жизни, чтобы спасти нерожденных детей. Вот почему у сторонников движения в защиту жизни был повод праздновать День матери с новой надеждой, несмотря на то, что у Джо Байдена самая радикальная программа по внедрению абортов из всех президентов. Одновременно с этим, согласно отчету Института Гутмахера, многие штаты внесли сотни законопроектов в защиту жизни и приняли больше законов в защиту жизни, чем когда-либо прежде. Авторы Гутмахера пишут: «С января [2021] было введено 536 ограничений на аборты, в том числе 146 запретов на аборты, в 46 штатах (все они действуют по состоянию на 29 апреля 2021 года). Причем 61 из этих ограничений было введено в 13 штатах, включая восемь запретов [на аборты]».

Антонис ван Дейк. Мадонна с младенцем и св. Екатериной Александрийской. 1630
Антонис ван Дейк. Мадонна с младенцем и св. Екатериной Александрийской. 1630

Гутмахер описывает количество законопроектов и законов, направленных в защиту жизни, как «беспрецедентное». Двадцать восемь соответствующих законов были приняты за четыре дня, и авторы Гутмахера называют это «сокрушительным рекордом». Это очень хороший рекорд, который отражает волю американского народа в рамках демократического процесса. Сторонники абортов забывают, что «ограничения», которые защищают детей и женщин, принимаются законодателями в отдельных штатах в ответ на чаяния людей, которые голосуют за этих законодателей.

Американцы сейчас действительно хотят свободы выбора, только не такого, какой представляла себе феминистка Глория Стейнем. Изменения происходят на местном уровне в городах по всей Америке. Жители консервативных городов и поселков посылают сообщение юристам и политикам, выступающим за аборты, о том, что они не хотят, чтобы их общины были захвачены детоубийцами.

А как насчет закона о каждой матери (ЭММА), двухпартийного законопроекта о защите жизни в Техасе, который предлагает доступ к ресурсам, о которых беременные в Техасе могут не знать? Мелани Исраэль пишет в «Дейли сигнал», что эти ресурсы включают «дородовую и послеродовую медицинскую помощь, консультации по психическому здоровью или поведению, услуги по усыновлению, финансовую помощь, помощь в профилактике жестокого обращения или безнадзорности, помощь в профилактике злоупотребления психоактивными веществами или алкоголем и охват планом медицинского страхования».

Никола Пуссен. Избиение младенцев (фрагмент). 1628
Никола Пуссен. Избиение младенцев (фрагмент). 1628

Есть ли что-то неправильное в том, чтобы предлагать эти альтернативные ресурсы для женщин? Нет, если каждая мать имеет значение. Сторонники абортов выступают против этого законопроекта! Они продолжают лгать, утверждая, что их оппоненты не заботятся о детях после их рождения. Этот закон и многие другие подобные законопроекты по всей Америке доказывают обратное. Когда в последний раз любой так называемый «прогрессивный» политик предлагал беременным альтернативы абортам? Они настаивают на абортах. Мы ценим жизнь.

Каждый аборт убивает не только нерожденного ребенка и его будущее, но и их детей, детей их детей и всех будущих поколений, которые могли бы родиться. Движение «За жизнь» посвящено тому, чтобы помочь мамам сохранить своих детей и любить их, а не уничтожать.

Слишком много женщин пострадали от абортов. Если бы это было не так, мы бы не увидели удивительного роста тысяч ресурсных центров по работе с беременными в Америке. Институт Шарлотты Лозье сообщает, что в настоящее время в Соединенных Штатах насчитывается более 2700 ресурсных центров, обслуживающих потребности беременных женщин. Только в 2019 году центры помощи беременным помогли почти двум миллионам семей.

Новорожденный
Новорожденный
Fred974

Успех этих центров и доказательство того, что они помогают женщинам, рассматриваются левыми радикалами как прямая угроза выживанию предприятий, занимающихся абортами. Сторонники абортов хотят, чтобы беременные не имели доступа к жизнеутверждающей информации; скорее, они хотят, чтобы эти ресурсы были вообще отменены. В результате появляются судебные иски о закрытии центров помощи беременным без какой-либо убедительной причины. Американский союз защиты гражданских свобод подал иск против техасского города Лаббока, в котором 62% жителей проголосовали за запрет абортов, и они, скорее всего, добьются, чтобы судья окружного суда отменил постановление о защите жизни. Это неправильно. Организация, выступающая за гражданские права, без зазрения совести отменяет гражданские права избирателей.

В настоящее время крайне важно, чтобы активисты, выступающие за жизнь, и работники ресурсных центров оставались сильными и преданными своей миссии. Если они продолжат быть доступными для людей, большинство из которых никогда не выберут аборт, если у них будут возможности и ресурсы, чтобы сохранить своих детей, то другая сторона в конечном итоге проиграет, потому что правда — не с ней.

«Рекламщики» абортов как практики и как идеи начинают понимать, что все, что они могут предложить беременным женщинам, — это смерть. В эпоху, когда женщины могут видеть нерожденных детей на 4D-ультразвуковом изображении, смерть трудно продать. Не желая признавать правду, эти «продавцы» приходят в пролайф центры для беременных, с удвоенными силами привлекая адвокатов и находя судей в попытке закрыть их. Эта миссия обречена на провал. Пролайф центры для беременных будут продолжать поддерживать и психологически, и финансово женщин и семьи, которые выбирают жизнь.