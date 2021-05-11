Вашингтон, 11 мая, 2021, 22:05 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным возможность расширения формата дискуссий о контроле над вооружениями. Об этом постоянный представитель США при Конференции по разоружению Роберт Вуд заявил 11 мая в Женеве.

(сс) Official White House. by David Lienemann Джо Байден и Владимир Путин в 2011 году.

«Президент [США Джо] Байден и президент Путин договорились расширить спектр дискуссий, касающийся вопросов стратегической стабильности, контроля над целым рядом вооружений и безопасности. На данный момент идет подготовка таких дискуссий», — приводит слова Вуда американское постпредство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вуд заявил, что продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) означает начало, а не завершение взаимодействия по стратегическим вопросам.

США при этом намерены вовлечь Китай в контроль над ядерным оружием, добавил Вуд.