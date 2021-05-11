Москва, , 21:52 — REGNUM Москва намерена продолжать содействовать перезапуску палестино-израильских переговоров для урегулирования конфликта. Об этом заявил 11 мая заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин на встрече в Москве с послом Израиля Александром Бен Цви, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви Kremlin.ru

Дипломаты обсудили на встрече 11 мая ситуацию, складывающуюся в Восточном Иерусалиме, в особенности — в районе комплекса мечети «Аль-Акса», а также вокруг сектора Газа.

«Подчеркнута необходимость соблюдения закреплённого в иордано-израильском мирном договоре статуса-кво в отношении Святых мест в Иерусалиме, а также известных резолюций ООН, касающихся этого города», — сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

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