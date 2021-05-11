Симферополь, 11 мая, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Член международной террористической группировки уничтожен в Крыму, об этом сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю 11 мая.

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Операция проводилась 11 мая при силовой поддержке спецподразделений ФСБ России и Росгвардии.

«В ходе проведения оперативно-боевого мероприятия на территории муниципального образования городской округ Симферополь подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооруженное сопротивление. В процессе боестолкновения боевик был нейтрализован», — цитирует ведомство «Крыминформ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о ликвидации в Крыму подозреваемого, оказавшего сопротивление при задержании.