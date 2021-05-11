Санкт-Петербург, , 21:46 — REGNUM Сегодня, 11 мая, портал Eurohoops сообщил об интересе петербургского «Зенита» услугами форварда Янниса Папапетру, у которого летом истекает контракт с «Панатинаикосом».

По данным источника, петербургский клуб в скором времени сделает игроку контрактное предложение. Однако сам 27-летний игрок хотел бы продолжить выступать за греческую команду.

В текущем сезоне Папапетру принял участие в 27 матчах Евролиги и в среднем набирал 12,1 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи за матч. Его среднее игровое время на площадке составило 30,6 минуты.