Вашингтон, , 21:35 — REGNUM Созданный экс-президентом США Дональдом Трампом сайт получил за неделю 212 тыс. откликов, сообщает 11 мая NBC со ссылкой на аналитическую компанию BuzzSumo.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Компания подсчитала взаимодействия пользователей с сайтом, в том числе комментарии и лайки.

Отметим, что на страницах сайта опубликованы последние заявления Трампа, чтобы пользователи могли делиться высказываниями 45-го президента США в собственных соцсетях.

Напомним, до того, как аккаунт Трампа в Twitter был заблокирован, он набирал сотни тысяч лайков и ретвитов под своими постами.

Как сообщало ИА REGNUM, сайт Трампа https://www.donaldjtrump.com/desk вышел под слоганом «Присоединяйтесь к нам и миллионам американцев, вместе работающих над тем, чтобы снова сделать Америку великой!». Шапкой для сайта служит фотография Трампа за рабочим столом.

Сайт построен на платформе Campaign Nucleus, с помощью которой политики-консерваторы могут общаться со своей аудиторией без посредников. Сайт был запущен за день до принятия решения руководством Facebook о судьбе аккаунтов Трампа в Instagram и Facebook. Кроме того, экс-президент США был забанен в социальных сетях Twitter, YouTube, Snapchat, Twitch и ряде других. Причиной стали обвинения в адрес Трампа в подстрекательстве к беспорядкам в Капитолии 6 января текущего года.