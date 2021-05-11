Вашингтон, 11 мая, 2021, 21:35 — ИА Регнум. Созданный экс-президентом США Дональдом Трампом сайт получил за неделю 212 тыс. откликов, сообщает 11 мая NBC со ссылкой на аналитическую компанию BuzzSumo.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Компания подсчитала взаимодействия пользователей с сайтом, в том числе комментарии и лайки.

Отметим, что на страницах сайта опубликованы последние заявления Трампа, чтобы пользователи могли делиться высказываниями 45-го президента США в собственных соцсетях.

Напомним, до того, как аккаунт Трампа в Twitter был заблокирован, он набирал сотни тысяч лайков и ретвитов под своими постами.

Как сообщало ИА REGNUM, сайт Трампа https://www.donaldjtrump.com/desk вышел под слоганом «Присоединяйтесь к нам и миллионам американцев, вместе работающих над тем, чтобы снова сделать Америку великой!». Шапкой для сайта служит фотография Трампа за рабочим столом.

Сайт построен на платформе Campaign Nucleus, с помощью которой политики-консерваторы могут общаться со своей аудиторией без посредников. Сайт был запущен за день до принятия решения руководством Facebook о судьбе аккаунтов Трампа в Instagram и Facebook. Кроме того, экс-президент США был забанен в социальных сетях Twitter, YouTube, Snapchat, Twitch и ряде других. Причиной стали обвинения в адрес Трампа в подстрекательстве к беспорядкам в Капитолии 6 января текущего года.