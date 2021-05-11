Нью-Йорк, США, , 21:17 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выражает соболезнования семьям погибших в результате нападения на школу в Казани и всему народу России, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

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По его словам, глава Всемирной организации «глубоко опечален» сообщениями о произошедшем и «решительно осуждает этот акт бессмысленного насилия».

«Генеральный секретарь выражает свои глубочайшие соболезнования семьям жертв, а также правительству и народу Российской Федерации», — сказал Дюжаррик.

Утром 11 мая молодой человек устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани, в результате чего погибли девять человек, в том числе семь детей, ещё 21 человек получил ранения. нападавший был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».