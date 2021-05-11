Москва, 11 мая, 2021, 21:29 — ИА Регнум. Заместители министров по чрезвычайным ситуациям Греции и России обсудили обмен опытом, ноу-хау и передовые практики на встрече, состоявшейся во вторник, 11 мая, в Москве. Об этом сообщает AMNA.

J. J. Vlahović Почтовая марка Сербии, 2017

В контексте своего рабочего визита в российскую столицу заместитель министра гражданской защиты и управления в кризисных ситуациях Никос Хардалиас заявил, что обе страны хорошо разбираются в предотвращении и управлении стихийными бедствиями. Будучи членом Механизма гражданской защиты ЕС (RescEU), Греция также вносит значительный вклад в продвижение передовой практики на европейском уровне.

Было также обсуждены перспективы совместных действий обеих стран в качестве членов Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС), добавил Хардалиас, в контексте оказания помощи во время стихийных бедствий и техногенных катастроф, как это было согласовано странами-членами ЧЭС.

Хардалиас и заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Чуприян подписали протокол о сотрудничестве и договорились о дальнейшей реализации греко-российского соглашения в области предотвращения и реагирования.

Греческий политик вместе с заместителем командира греческой пожарной бригады Иаковосом Клефтоспиросом и несколькими должностными лицами гражданской защиты посетили штаб-квартиру МЧС и штаб-квартиру Пожарной бригады в Москве.

Хардалиас начал свой трехдневный визит в Россию 10 мая и возвращается домой 12 мая.