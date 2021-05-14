Москва, 14 мая, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Иван Михайлович Федоров (1924−1971) воевал с сентября 1943 года.

Иван Михайлович Федоров

К концу 1944 г. в звании сержанта служил радистом 877-го гаубичного артиллерийского полка 25-й артиллерийской бригады 7-й артиллерийской дивизии прорыва Резерва Главного Командования в 46-й армии.

В ночь на 5 декабря 1944 года под сильным огнем противника на моторной лодке переправился с радиостанцией через Дунай в районе города Эрчи (Венгрия) и установил связь штурмовой группы с батареей. В течение трёх часов ожесточенного боя передавал данные и корректировал огонь артиллерии.

Как отмечалось в представлении к званию Героя Советского Союза, «в результате мужественной и мастерской работы радиста было уничтожено пять пулеметов, минометная батарея и до 100 вражеских солдат. Пехота двигалась вперед к правому берегу Дуная. За три часа кровопролитного боя плацдарм был захвачен».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года сержанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 7983).

Одновременно с Федоровым звание Героя Советского Союза получили командир батареи старший лейтенант Иван Ильич Смоляков и радист красноармеец Николай Дмитриевич Шаповалов, также принимавшие участие в корректировке огня.

В марте победного года Федоров был тяжело ранен и более в боях не участвовал. До 1947 года оставался в армии: был курсантом Военно-дорожного училища, командиром отделения связи отдельного учебного телефонно-телеграфного полка.

После демобилизации работал сначала на кондитерской фабрике города Канаш. А затем в Платочном объединении Павловского Посада.