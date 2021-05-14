Москва, 14 мая, 2021, 07:36 — ИА Регнум. По гражданской специальности Константин Яковлевич Лаптев (1921−2001) был помощником капитана, но после призыва в июне 1941 год, он оказался не во флоте, а в сухопутных частях.

Константин Яковлевич Лаптев

В ноябре 1943 года в звании старшины служил наводчиком пулемета 691-го стрелкового полка 383-й стрелковой дивизии в 56-й армии.

В ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции расчет Лаптева прикрывал переправу в районе села Колонка (ныне часть Керчи). 3 ноября пулеметчики заметили вражеские катера и открыли по ним прицельный огонь, чем воспрепятствовал удару в тыл десанта. Когда противник предпринял наземную атаку, Константин Яковлевич выдвинулся на передовую позицию. Был ранен, но продолжал вести огонь. После часового боя неприятель, оставив несколько десятков человек убитыми, вынужден был отойти.

Через несколько дней в боях за поселок Катерлез (ныне Войково), отражая многочисленные контратаки врага, старшина уничтожил более 150 немецких солдат и офицеров, а также подавил 12 огневых точек.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года старшине было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 3707).

В 1944 году Лаптев окончил курсы младших лейтенантов, в 1946 году — Орджоникидзевское военное пехотное училище. В том же году вышел в запас. Жил в Ставрополе, занимался партийной работой.