Афины , , 21:04 — REGNUM Греция подтвердила 3197 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 11 мая. Греция зафиксировала в сумме 367 076 случаев заражения с начала пандемии.

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Кроме того, за последние 24 часа было зарегистрировано 52 смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 11 141 человека.

На данный момент 732 пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, их средний возраст составляет 67 лет, и 83,3% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет или старше.

За сутки были госпитализированы 294 пациента с COVID-19.

Сутками ранее — после выходных — сообщалось о 1904 новых выявленных заражённых и о 60 смертях.