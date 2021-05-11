Газа, Палестина, , 21:03 — REGNUM Обрушение 13-этажного жилого дома в городе Газа (столица одноимённого региона) произошло в результате ракетного удара со стороны Армии обороны Израиля.

https://twitter.com/nawal66/status/1392167462540660736

Как пишет 11 мая The Times of Israel, израильские военные призывали жителей района эвакуироваться, поскольку по нему планировалось выпустить ракету.

Как сообщало ИА REGNUM, израильские военные ранее заявили, что ракета из Газы попала в один энергообъектов в городе Ашкелоне.

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