Вашингтон, , 21:51 — REGNUM Владельцы видеохостинга YouTube создали фонд на $100 млн для вознаграждения авторов своего сервиса Shorts — аналога TikTok. Об этом 11 мая сообщает издание TechCrunch.

По данным СМИ, авторам Shorts будут платить ежемесячно за самый просматриваемый контент, созданный в течение 2021 и 2022 годов. Однако они не смогут подавать заявки — сервис будет сам вознаграждать пользователей, чьи видео набрали определённое количество просмотров.

Добавим, что по словам представителей компании, ежемесячно деньги будут переведены «тысячам авторов». Контентмейкеры даже не обязаны быть участниками партнерской программы YouTube — любой сможет получить вознаграждение за создание уникальных роликов для YouTube Shorts.

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