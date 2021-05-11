11 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Как предотвратить новые трагедии? Да, можно сейчас усилить меры безопасности в школе. Можно затянуть всё вообще колючей проволокой — однако это поможет? Как это защитит внутренний мир детей и подростков? Как это спасёт их от самих себя?

Платон Беседин, , 21:49 — REGNUM В казанской трагедии есть много гнусных соблазнов. Слишком много. Зло вообще состоит из соблазнов и вербует ими людей. Как и секты. Как и террористические ячейки. И многие на эти соблазны уже поддались.

© ИА REGNUM

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Вот объясняют, к примеру, трагедию тем, что казанского стрелка завербовали. Или тем, что он был психом. А есть уже и те, кто ищет оправдания его поступкам. Ищут даже некие смыслы. Но они ни к чему. Вообще ни к чему. Потому что надо зрить в корень.

А корень зла — в том, что этот нелюдь есть порождение того общества, в котором мы существуем. И то, что произошло в Казани, к сожалению, было предсказуемо. Четыре года я твержу о стрельбе в учебных заведениях как реальности, как части массовой культуры — и толку? Кто кого слышит?

Да, можно сейчас усилить меры безопасности в школе. Можно затянуть всё вообще колючей проволокой — однако это поможет? Как это защитит внутренний мир детей и подростков? Как это спасёт их от самих себя?

То, что произошло, — следствие системности и банальности зла. Современная молодёжная культура строится на унижении и жестокости. С младых лет детям и подросткам твердят, что единственный смысл этой жизни — успех. И они существуют в культе успеха. Его нужно добиться любой ценой. Даже если придётся пожрать другого.

Разве не этому нас учили все эти годы? Человек человеку — волк. Любые средства хороши. И такие, как Лабковский, нашли тому психологические объяснения. Самоутверждение любой ценой. Дарвинистский отбор. Либерально-рыночные ценности. Торжество постмодернизма. Всё это звенья одной цепи. Той цепи, что накинута на каждого человека. Подчёркиваю — на каждого.

Рабочая тетрадь © ИА REGNUM

Ведь главное свойство современной матрицы — это тотальное расчеловечивание. В ней нет ни человеческого достоинства, в ней нет человека в принципе, и жизнь его ничего не значит. Можно всё купить. Можно всё подчинить себе. Главное — очень стараться. Этому опять же учат с младых лет. И ты должен отринуть боль быть человеком, чтобы победить остальных.

Не знаю, кто подкинул казанскому стрелку его мысли. Но в них — отображение реальности вокруг. Он делает пост в социальной сети, анонсируя расстрелы — и всем без разницы; апатия и равнодушие. Он кричит, что будет уничтожать «биомусор» — люди для него ничего не значат, поэтому и стреляет он в семилетних детей. Для него они не живые существа, а просто картинки — вроде тех, что есть в компьютерных играх. Он надевает маску «Бог», потому что современный человек взращивается на диком сочетании комплекса неполноценности и мании величия. Ему обещали, что он получит всё, станет знаменит, но вместо этого — прозябание. Вот он и реализует комплекс Герострата самым жутким образом.

Всё это атрибуты не столько личности, сколько времени. Того времени, что воспитывает и превозносит убийц. Оно построено на дополнении к фразе Ницше: «Падающего толкни… и добей, обязательно добей». Ведь ты должен быть беспощадным. Иначе стоит ли жить? Извращена сама ткань бытия — она плодит уродов и бесноватых.

Детская республиканская клиническая больница, куда поступили 18 школьников, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175 Пресс-служба главы Татарии

Но главная трагедия в том, что это только начало. Разве сделаны выводы? Не относить же к таковым усиление безопасности в школах? Да, монстр, да, псих, да, нелюдь. Но его породило это общество. Это — и только оно. То общество, что прямо сейчас, как заговорённое, плодит видео из школы, когда дети прыгают из окон, видео допроса стрелка. Видео, видео, видео… Всё на продажу, всё ради лайков. Уже показали в прайм-тайм по федеральным каналам? Придут времена, когда люди станут платить не за трэш-стримы, а за убийство в прямом эфире.

А в социальных сетях плодят бесконечные фейковые страницы с именем и фамилией казанского стрелка. И там пишут, пишут мерзость и дрянь. Ни сострадания, ни сожаления. Скажите, мрази, вы бы реагировали так же, если пулю отправляли вам в лоб? Или убивали бы ваших детей? У вас нет ответа — вы хотите лишь развлекаться. Потому что общество жаждет такой дряни. Потому что общество глубоко больно. И оно угорело в своём безумном отрыве от первооснов.

Прежде всего, медиаобщество. Даже не живые люди, а та матрица, которая поработила всех нас. В этой матрице — одни маньяки и убийцы. И так мало слов, об Эльвире Игнатьевой — учительнице английского из казанской школы №175. Она хотела уйти из школы, найти себя в новой профессии, но очень любила своих учеников. Стрелок убил её, когда она пыталась спасти учеников. Так мало слов о Муллануре Мостафине — преподавателе математики, муже классной руководительницы стрелка. В него первым выстрелил нелюдь, когда учитель бросился на шум. Это подлинные герои. Что ж вы о них молчите? Почему у вас только маньяки? Об этом 10 лет назад я писал в «Книге Греха», а теперь оно здесь.

Детская республиканская клиническая больница, куда поступили 18 школьников, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175 Пресс-служба главы Татарии

Мир не хочет жертв — он знает только убийц. О них станут снимать фильмы и передачи. Уже снимают. Правда, Нагиев из «Чикатило»? Правда, Ксения Собчак и скопинский маньяк? Кого ещё вытащат в прайм-тайм? А подобным тварям — только забвение.

Но пока общество будет торжествовать, пока не изменится матрица, что изменится? И что изменится, если деньги станут тратить на охрану, а в первую очередь не на достойную оплату учительского труда? Ведь учитель должен быть занят детьми, а не выживанием. И в школах должны быть психологи, приставы, врачи. Не в компьютеры и техническое оснащение необходимо вкладываться, а в людей. Воспитывать людей, взращивать — вот что важно…

Смотрю на то, что происходит после трагедии — и плачу. В буквальном смысле. Потому что те выводы, что делаются — они не о главном. Это слабые меры, которые не устранят корневого зла. Того зла, что банально и системно. А против системы зла может помочь лишь система созидания. Вы готовы её создавать? К чему вы вообще готовы?