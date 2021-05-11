Флоренция, Италия, , 20:55 — REGNUM Сегодня, 11 мая, главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини высказался по поводу проделанной работы в команде и намекнул о своем возможном уходе по окончании сезона.

Специалист присоединился к команде из Флоренции в марте этого года, сменив на этом посту Чезаре Пранделли. На данный момент «Фиорентина» занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 38 очков в 35 матчах.

«Я хотел вернуться в клуб, чтобы протянуть руку помощи и попытаться поделиться своим опытом. Я сделал это очень охотно от всей души.

Сейчас мы идем к своей цели, и я думаю о том, чтобы завершить сезон как можно лучше; Когда он закончится, я пойду другим путем. Здесь я не только тренирую, но и теряю свое здоровье.

В футболе никогда нельзя говорить никогда. Хочу завершить сезон на хорошей ноте», — приводит слова специалиста портал Football Italia.