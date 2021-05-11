Москва, 11 мая 2021, 20:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского главы Республики Крым Сергея Аксенова, сообщает 11 мая официальный сайт правовой информации.
Текст указа опубликован на интернет-портале.
Награждение произведено за вклад Сергея Аксенова в социально-экономическое развитие региона.
«За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Крым наградить орденом Александра Невского Аксенова Сергея Валерьевича — главу Республики Крым», — указано в тексте документа.
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