Екатеринбург, 11 мая, 2021, 20:48 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга 11 мая произошло ДТП, в котором пострадали несколько человек. Обстоятельства аварии выясняются, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры,

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

На перекрёстке проспекта Ленина и улицы Мамина-Сибиряка около 21:00 по местному времени столкнулись «Сеат Леон» и «Тойота Камри». Одну из машин отбросило на остановку «Оперный театр». По предварительным данным, пострадали семь человек, в том числе два ребёнка.

В качестве причины ДТП рассматривается выезд одного из водителей на запрещающий сигнал светофора. Полиция ведёт административное расследование, ход которого прокуратура взяла на контроль.