11 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Ирина Инашвили, , 21:25 — REGNUM Дискуссия, которая прошла несколько дней назад в Центре стратегического анализа Грузии и была посвящена энергобезопасности и интересам России в энергосекторе Грузии, вызвала большой резонанс в соцсетях.

Ванеев Пётр Иванович. ГЭС. 1960-е

На сообщение об этой дискуссии, размещенное на сайте Ассоциации развития возобновляемой энергии Грузии GREDA в соцсети Facebook, отреагировали более 600 пользователей, а прокомментировали более 200 читателей этой страницы. Оценки были самые разные — от возмущения повышенным интересом России к энергоресурсам Грузии до осуждения тех, кто во всем видит «руку России» и не обращает внимания на постепенный захват Грузии соседней Турцией. И, конечно, одни во всем винили прежнее правительство Грузии, другие — нынешнее, а третьи — обоих вместе.

Одной из причин и предпосылок этой дискуссии стало строительство в Грузии Намахвани ГЭС, для осуществления проекта которой правительство Грузии всего за 1 лари в год передало турецкому инвестору большую территорию сроком на 99 лет с перспективой продления срока пользования и владения этой землей на новый период. В Грузии уже несколько месяцев проходят акции протеста против строительства этой станции. Сами строительные работы приостановлены.

Парламент Грузии Berdo Maghularia

«Половину построенных в Грузии ГЭС продали России, вторую половину — туркам, и они еще говорят об энергонезависимости. Нужна революция и национализация экономики, а продавцов отдать под суд», — написал пользователь Р.К.

«Турков ГЭС вообще не интересует, они хотят присвоить себе нашу землю, а ГЭС — просто ширма», — продолжила тему М.Р.

По ее мнению, организовавшему встречу центру следовало вначале обсудить ситуацию в Аджарии, где та же турецкая компания ENKA, которой доверен проект Намахвани ГЭС, уже построила такие же станции, уничтожила большие площади лесов, а возведенные ею ГЭС до сих пор не функционируют.

«Уничтожение природы Грузии, как видно, входит и в интересы Турции, а не только России», — констатировала она.

Электроэнергия Kate Ter Haar

Были и раздраженные деятельностью Центра стратегического анализа Грузии пользователи, один из которых, Г.О., назвал его «мертворожденной организацией» и служанкой режима Саакашвили.

«Центр стратегического анализа Грузии (???) Вы мертворожденная организация??? Когда вы проводили анализ действительно стратегических объектов, которые режим Мих. ло передал россиянам? Выложите материалы и перечень этих стратегических объектов», — обратился он к грузинским аналитикам, большая часть которых считается в грузинском обществе сторонником прежней власти Грузии.

Вообще, участники этой дискуссии заслужили немало нареканий, в том числе прямо оскорбительных, от зрителей и пользователей соцсетей.

«О каких энергоресурсах вы говорите? О тех проданных русским ГЭС, выработанную которыми энергию обратно закупаете у России? Верните эти ГЭС и прекратите обманывать народ, вы, невежи и предатели народа и родины», — обратился с грузинским экспертам и политикам пользователь А.С.

«Скажите народу, сколько ГЭС вы продали России и за сколько, а потом говорите об энергонезависимости», — поддержала его Э.А.

Грузия на карте [(c) Ssolbergj, wikipedia.org}

Нашлись и защитники нынешнего правительства Грузии, которые напомнили, что России все энергоресурсы Грузии продало правительство Михаила Саакашвили.

«Комментаторам память изменяет или умышленно стали забывчивыми. Кто продал все России? При чем здесь это правительство. Хорошо вспомните, кто все продал, давайте, нападайте, всеведущие комментаторы, «энергетики», «экономисты», «врачи»…» — написала М.Ч.

Раздался и слабый голос в защиту России.

«Не надо во всем напрасно обвинять русских. И не обостряйте отношения с Россией!» — воззвал к участникам обсуждения в соцсетях И.Б. Но его голос утонул в море остальных негативно настроенных как по отношению к России, так и по отношению к Турции комментариев.