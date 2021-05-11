Ашкелон, 11 мая 2021, 20:43 — REGNUM Объект израильской госкорпорации Petroleum & Energy Infrastructures повреждён в результате ракетного удара из сектора Газа, пишет 11 мая Haaretz.
Уточняется, что незначительные повреждения получило предприятие, находящееся близ города Ашкелон (Израиль). Ракета попала в топливный бак, что стало причиной пожара, который удалось потушить.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, израильская армия утверждает, что ХАМАС выпустил 630 ракет по Израилю: часть из них не долетела, часть была перехвачена системой ПВО.
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