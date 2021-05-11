Москва, , 20:42 — REGNUM Российские военные взяли под свой контроль передвижения корабля ВМС Франции, вошедшего 11 мая в Черное море, сообщает Национальный центр управления обороной России.

В акваторию Черного моря зашел патрульный корабль «Командан Биро» ВМС Франции.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля «Командан Биро» ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря 11 мая 2021 года», — указано в сообщении Национального центра управления обороной.

Напомним, по нормам международной Конвенции Монтрё, пребывание кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря не должно превышать срок в 21 сутки.

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