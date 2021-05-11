Порту, Португалия, , 20:40 — REGNUM Сегодня, 11 мая, журналист Анжело Манджанте в своем твиттере сообщил, что место проведения грядущего финала Лиги чемпионов УЕФА может быть перенесено в Португалию.

По данным источника, матч может состояться в Порту на стадионе «Драгау».

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за английского финала ЛЧ встреча между «Челси» и «Манчестер Сити» может пройти в Лондоне на «Уэмбли».

Подтверждение данных о месте проведения финала должно быть объявлено в течение ближайших суток.