Мале, , 21:50 — REGNUM Бывшая балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своём Instagram-аккаунте откровенные фотографии с отдыха на Мальдивах. Пользователи социальной сети негативно восприняли снимки.

https://www.instagram.com/p/COsDsG2pseX/

«Как говорится, делает она, а стыдно мне», — прокомментировала sonyametsler.

«Не надо закрывать руками, Настюшка!!! Отдых на исходе, а вы ещё не всё показали», — шутит пользователь boginyah.

«Настя, а без оголения Вы уже не котируетесь? А нафига нам этот вид? Не знаете, как уже нас удивить? Может попробуете хорошими манерами?» — предлагает пользователь hair_jewelry_handmade.

«Какой кошмар», — коротко написал пользователь iceberg_stomatology_kirov.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал Анастасию Волочкову на 20 тысяч рублей. В период пандемии бывшая балерина решила посетить Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, который находился на карантине.

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