Милан, Италия, 11 мая, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Рейтинги четырех ведущих политических партий Италии сблизились как никогда ранее, теперь разрыв во всей «группе лидеров» не превышает 5%, таковы данные исследования Demopolis, опубликованные во вторник, 11 мая.

tiagouy Правительство Италии

Правая «Лига» может рассчитывать на 21,5% голосов, леволиберальная Демократическая партия — 20%, правые «Братья Италии» — 18,4%, популисты из «Движения 5 звезд» — 16,5%.

Все указанные партии, кроме «Братьев Италии», несмотря на многочисленные противоречия, входят в состав «широкой коалиции» под руководством Марио Драги.