Рим, , 20:35 — REGNUM Властям Италии следует отменить основные сохраняющиеся антикоронавирусные ограничения, с такой инициативой выступили во вторник, 11 мая, представители правых партий страны.

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«Лига» (входит в правящую широкую коалицию) и «Братья Италии» (находятся в оппозиции) предлагают, в частности, отменить комендантский час, разрешить торговым центрам работать в выходные, разрешить посещение религиозных церемоний и спортивных мероприятий при условии соблюдения санитарных правил.

Италии следует «открываться», чтобы ускорить восстановление экономики, сказано в заявлении правых.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам. ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро. В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение 222 млрд евро «восстановительных» грантов и кредитов ЕС, она будет рассмотрена летом 2021 года.