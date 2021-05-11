Рим, , 20:30 — REGNUM Арендаторы 1300 торговых центров в нескольких городах Италии во вторник, 11 мая, провели акцию протеста против запрета работать по выходным.

Участники акции (общим числом около 30 тысяч) на несколько минут символически закрывали жалюзи заведений.

Тотальный запрет на работу в выходные должен быть отменен, он не несет антикоронавирусного смысла и сказывается на доходах 800 тысяч работников отрасли, отметили протестующие.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам. ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро. В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение 222 млрд евро «восстановительных» грантов и кредитов ЕС, она будет рассмотрена летом 2021 года.