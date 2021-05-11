Верона, Италия, , 20:30 — REGNUM Власти североитальянского региона Венето во вторник, 11 мая, отменили запрет на посещение зрителями мероприятий на исторической Арене Вероны.

На мероприятия будут допускать до 6000 человек. Первым из таких мероприятий должен стать концерт памяти Эннио Морриконе в июне 2021 года. Городские власти обещают, что все санитарные требования будут строго соблюдаться.

По данным на 11 мая, в Италии умерли 123 282 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 251 (днем ранее — на 198). Число подтвержденных носителей выросло на 6946 (днем ранее — на 5080). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 123 230 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 363 859 человек — на 9811 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 7 631 025 человек, что составляет 12,67% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Был введен комендантский час с 22:00 до 5:00 и резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года.