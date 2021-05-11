Неаполь, Италия, 11 мая, 2021, 20:25 — ИА Регнум. В неаполитанских СМИ и на страницах жителей города в социальных сетях во вторник, 11 мая, распространяется ролик со сценой грубого задержания несовершеннолетнего гражданина.

Jelle Bleyenbergh Карабинеры

На записи видно, что карабинер, остановивший подростка, который нарушал правила комендантского часа (действует с 22:00 до 5:00), бьет его ногой.

В управлении службы карабинеров сообщили, что будет проведена тщательная проверка.