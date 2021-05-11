Саранск, , 20:24 — REGNUM Мордовия получила ещё одну крупную партию вакцины от коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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В республику поступило 9,6 тыс. доз антикоронавирусной вакцины.

До настоящего момента в республике прививку от коронавируса сделали уже больше 110 тыс. человек.

Напомним, для выработки коллективного иммунитета необходимо вакцинировать около 394 тыс. жителей республики — или около 60% взрослого населения региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 мая в республике выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 386 случаев. всего с начала пандемии выздоровел 18 281 житель Мордовии. 254 человека скончались от коронавируса как от основной причины. За вычетом выздоровевших и умерших активным носителем коронавируса в республике на данный момент является 1851 человек.

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