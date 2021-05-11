Бергамо, Италия, , 20:24 — REGNUM Нет никакой опасности дефицита вакцин от коронавируса для регионов Италии, заявила во вторник, 11 мая, министр по делам регионов Мариастелла Джельмини.

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Работая совместно, национальные и региональные власти уже вышли на плановый показатель в полмиллиона прививок в день и теперь готовы этот план перевыполнять, добавила она.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно этой вакциной. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 11 мая, в Италии умерли 123 282 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 251 (днем ранее — на 198). Число подтвержденных носителей выросло на 6946 (днем ранее — на 5080). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 123 230 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 363 859 человек — на 9811 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 7 631 025 человек, что составляет 12,67% населения Италии.