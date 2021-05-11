Рим, , 20:20 — REGNUM По данным на вечер вторника, 11 мая, в Италии умерли 123 282 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 251 (днем ранее — на 198), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Вакцинация от коронавируса в Италии. Russian.news.cn

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Число подтвержденных носителей выросло на 6946 (днем ранее — на 5080).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 123 230 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 363 859 человек — на 9811 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 7 631 025 человек, что составляет 12,67% населения Италии.